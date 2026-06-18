Video: Alışılmadık bir sahne... Mbappé, Irak maçı öncesinde yeni bir rol üstleniyor

Fransa milli takımının kaptanı ve Real Madrid’in forveti Kylian Mbappé, önümüzdeki Salı sabahı 2026 Dünya Kupası grup aşamasının ikinci turu kapsamında Irak ile oynanacak maç öncesinde alışılmadık bir sahneye imza attı.

Mbappé, Senegal ile oynanan ilk maçta iki gol atarak parladı ve Les Bleus'u 3-1'lik galibiyete taşıdı.

Fransa milli takımının Irak maçı hazırlıkları sırasında, Real Madrid'in forveti, Les Bleus'un video analiz ekibiyle birlikte bir videoda yer aldı ve takım arkadaşlarının hazırlık maçını izledi.

"Foot Mercato" sitesi ise şu yorumu yaptı: "Bu antrenman seansı sırasında, Fransa milli takım kaptanı, Didier Deschamps'ın takımının hareketlerini, performansını ve oyun aşamalarını incelemekle görevli teknik ekip üyeleriyle birlikte analitik bir rol üstlenerek takım arkadaşlarının performansını analiz etti."

Site şöyle devam etti: “Oyuncular arasında nadir görülen bu tam katılım, Fransız yıldızın profesyonelliğini bir kez daha ortaya koyuyor. Sonuçta Mbappé, saha dışında da tüm gözlerin odağı olmaya devam ediyor.”

Fransa’nın 26 Haziran Cuma akşamı üçüncü turda Norveç ile karşılaşacağı belirtiliyor.







