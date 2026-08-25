Ettifaq, Salı günü iki takımı Suudi Roshn Ligi'nin üçüncü haftasında karşı karşıya getiren maçta, ilk yarının uzatma dakikalarında ikinci golü ekleyerek Al Nassr'ın çektiği sıkıntıyı derinleştirdi.

Gol, 45+3. dakikada Alvaro Medran'dan geldi. Ettifaq, Al Nassr'ın asıl kalecisi Bento'nun kırmızı kart görmesinin ardından takımı saran kargaşayı ve ekibin genç kaleci Abdurrahman El Uteybi'ye bel bağlamak zorunda kalmasını değerlendirdi.

Tecrübesi az olan El Uteybi, farklı mesafeler ve açılardan toplar göndermeye başlayan Ettifaq'ın açık bir hedefi hâline geldi. Rakip, asıl kalecinin atılmasından ve yedek kalecinin ev sahibi baskısıyla istikrarlı biçimde başa çıkamamasından faydalandı.

Medran, ilk yarının son anlarında Al Nassr kalesine bir şut çekti ve top ağlarla buluşarak Ettifaq'ın üstünlüğünü ikiye katladı; bu sırada Al Alami oyuncuları ve taraftarları büyük bir üzüntü yaşadı.

Ettifaq skoru 31. dakikada Slovak yıldızı Duda aracılığıyla açmıştı. Duda, Al Nassr oyuncularının kendisine baskı yapmakta gevşek davranmasından yararlanarak zayıf görünen bir şut çekti; ancak top kaleci El Uteybi'nin ellerinin arasından geçerek gole dönüştü.

Al Nassr'ın görevi 12. dakikadan itibaren daha da zorlaştı. Bento, Moussa Dembélé'yi ceza sahası dışında düşürmesi sonucu doğrudan kırmızı kartla oyundan atıldı.

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