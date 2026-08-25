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Al Diriyah v Al Nassr: The King's CupGetty Images Sport

Çeviri:

Video: Al-Nassr kalesiz mi? Al-Ettifaq, Al-Alami'nin çilesini derinleştirdi

Al-Ettifaq - Al Nassr FC
Al-Ettifaq
Al Nassr FC
Premier Lig
B. Krepski
A. Medran
Suudi Arabistan
Brezilya
İspanya

Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü için büyük kriz

Ettifaq, Salı günü iki takımı Suudi Roshn Ligi'nin üçüncü haftasında karşı karşıya getiren maçta, ilk yarının uzatma dakikalarında ikinci golü ekleyerek Al Nassr'ın çektiği sıkıntıyı derinleştirdi.

Gol, 45+3. dakikada Alvaro Medran'dan geldi. Ettifaq, Al Nassr'ın asıl kalecisi Bento'nun kırmızı kart görmesinin ardından takımı saran kargaşayı ve ekibin genç kaleci Abdurrahman El Uteybi'ye bel bağlamak zorunda kalmasını değerlendirdi.

Tecrübesi az olan El Uteybi, farklı mesafeler ve açılardan toplar göndermeye başlayan Ettifaq'ın açık bir hedefi hâline geldi. Rakip, asıl kalecinin atılmasından ve yedek kalecinin ev sahibi baskısıyla istikrarlı biçimde başa çıkamamasından faydalandı.

Medran, ilk yarının son anlarında Al Nassr kalesine bir şut çekti ve top ağlarla buluşarak Ettifaq'ın üstünlüğünü ikiye katladı; bu sırada Al Alami oyuncuları ve taraftarları büyük bir üzüntü yaşadı.

Premier Lig
Al Nassr FC crest
Al Nassr FC
ALN
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Al-Taawoun
ALT
Premier Lig
Al-Ettifaq crest
Al-Ettifaq
ALI
Al Diriyah crest
Al Diriyah
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Ettifaq skoru 31. dakikada Slovak yıldızı Duda aracılığıyla açmıştı. Duda, Al Nassr oyuncularının kendisine baskı yapmakta gevşek davranmasından yararlanarak zayıf görünen bir şut çekti; ancak top kaleci El Uteybi'nin ellerinin arasından geçerek gole dönüştü.

Al Nassr'ın görevi 12. dakikadan itibaren daha da zorlaştı. Bento, Moussa Dembélé'yi ceza sahası dışında düşürmesi sonucu doğrudan kırmızı kartla oyundan atıldı.

Ayrıca oku: Video: Uzun sürmeyen iki katlı ceza: Ettifaq, Al Nassr'ın zor durumunu değerlendirdi
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