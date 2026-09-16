Eski Al-Nassr efsanesi Fahad el-Hureyfi, takımın kaptanı Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'yu, iki takımı Elit Asya Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında karşı karşıya getiren maçta Al-Ain karşısında alınan 4-0'lık ağır mağlubiyetin ardından hedef aldı.

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Hureyfi, Al-Ain karşısındaki yenilginin ardından Ronaldo'ya yönelen eleştiri dalgasına katıldı ve Portekizli oyuncunun Al-Nassr'da devam etmesinin, gerek teknik açıdan gerekse sonuçlar ve kupalar bakımından kulübe artık beklenen faydayı sağlamadığını değerlendirerek, yönetimden oyuncunun geleceği hakkında kesin bir karar almasını istedi.

Hureyfi, "Dourina Gair" programındaki açıklamalarında şunları söyledi: "Ronaldo, Al-Nassr'a hiçbir şey katmadı, varlığı kulüp için bir önem taşımıyor ve şu anda gönderilmesi gerekiyor." Hureyfi, ilerleyen yaşına ve kendi görüşüne göre beklenen katkıyı sunmamasına rağmen takım kaptanına güvenmeye devam edilmesini eleştirdi.

Al-Nassr efsanesi şöyle devam etti: "Ronaldo, Al-Nassr'a büyük kupalar getirmedi, pazarlama açısından bile kulüp ondan faydalanamadı. Yönetim neden onu bekliyor? İlerleyen yaşta bir oyuncu ve bana beklenen katkıyı vermiyor, aynı zamanda hiçbir fayda sağlamadan devasa paralar kazanıyor."

Hureyfi, kendi görüşüne göre Ronaldo'nun devam etmesinin Al-Nassr'ın hedeflerine hizmet etmediğine dikkat çekerek, oyuncunun takımın kolektif hedeflerine ulaşmasına ve kupalar kazanmasına yardımcı olmak yerine, 1000 gole ulaşmak şeklindeki kendi bireysel başarısına daha fazla odaklandığını değerlendirdi.

Al-Nassr efsanesi, kulübün herhangi bir oyuncudan daha büyük olduğunu vurgulayarak sözlerine devam etti ve Fransız Karim Benzema'nın Al-Hilal'de yaşadıklarını örnek göstererek şunları söyledi: "Al-Nassr, Ronaldo'dan daha büyüktür ve Al-Hilal'in Benzema ile ne yaptığını gördük. Oyuncunun beklenen faydayı sağlamadığını hissettiğinde ondan kurtulmaya karar verdi, biz de Portekizli oyuncuya aynı şekilde davranmalıyız."

Hureyfi'nin açıklamaları, Al-Nassr'ın Al-Ain karşısında 4-0 kaybetmesiyle bu sezonun en zorlu maçlarından birinin ardından geldi. Böylece Ronaldo ve Ange Postecoglou önderliğindeki teknik ekip üzerindeki baskılar, takım kaptanının geleceği ve önümüzdeki dönemdeki rolü hakkındaki geniş tartışmalar ortasında arttı.

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