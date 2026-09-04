Al Ahli, bugün cuma günü Roshn Ligi'nin beşinci haftasında Al Riyadh karşısında 5-0'lık büyük bir galibiyet elde etti.
Al Ahli ilk yarıyı karşılıksız üç golle önde kapadı. İlk golü 16. dakikada penaltıdan Ivan Toney kaydederken, ikinci golü 43. dakikada Spertsyan ekledi. Francisco Trincao ise uzatma dakikalarında kaydettiği üçüncü golle ilk yarıyı noktaladı.
Toney, 61. dakikada penaltıdan maçtaki ikinci golünü ve takımın dördüncü golünü ekledi. Nayef Masoud ise 87. dakikada kaydettiği beşinci golle gol şölenini sona erdirdi.
Bu sonuçla Al Ahli, 9 puanla Roshn Ligi'nde dördüncü sıraya yükselirken, Al Riyadh 4 puanla 12. sırada kaldı.
Konuları ve haberleri "Kooora" forumlarında daha derinlemesine tartışabilirsiniz