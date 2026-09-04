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Al Ahli vs Al Riyadh - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Çeviri:

Video: Al Ahli, Al Riyad'ı beş golle ezdi geçti

I. Toney
Al Ahli
Premier Lig
Al Riyadh
İngiltere
Suudi Arabistan

Bu bir uyanış mı olacak?

Al Ahli, bugün cuma günü Roshn Ligi'nin beşinci haftasında Al Riyadh karşısında 5-0'lık büyük bir galibiyet elde etti.

Al Ahli ilk yarıyı karşılıksız üç golle önde kapadı. İlk golü 16. dakikada penaltıdan Ivan Toney kaydederken, ikinci golü 43. dakikada Spertsyan ekledi. Francisco Trincao ise uzatma dakikalarında kaydettiği üçüncü golle ilk yarıyı noktaladı.

Premier Lig
Al Khaleej crest
Al Khaleej
ALK
Al Riyadh crest
Al Riyadh
ALR
Premier Lig
Al Qadsiah crest
Al Qadsiah
ALQ
Al Ahli crest
Al Ahli
AHL


Toney, 61. dakikada penaltıdan maçtaki ikinci golünü ve takımın dördüncü golünü ekledi. Nayef Masoud ise 87. dakikada kaydettiği beşinci golle gol şölenini sona erdirdi.

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Bu sonuçla Al Ahli, 9 puanla Roshn Ligi'nde dördüncü sıraya yükselirken, Al Riyadh 4 puanla 12. sırada kaldı.

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