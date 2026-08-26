Salih Ebu'ş-Şamat, Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'yi 2026 Kıtalar Kulüpler Kupası'nda ikinci tura taşıdı. Al Ahli, dünya turnuvasının ilk turunda İnma Stadı'nda ağırladığı Yeni Zelanda temsilcisi Auckland'ı zorlu bir mücadelenin ardından 1-0 mağlup etti.

Salih Ebu'ş-Şamat, maçtaki tek golü 63. dakikada kaydetti. Edward Spertsyan sağ kanattan füze gibi bir çıkış yaptı, ceza sahasının sınırına kadar ulaştı ve Ebu'ş-Şamat'a mükemmel bir pas verdi. Maçtaki ilk topla buluşmasında bu topu ustalıkla ağlara gönderen oyuncu, takımını öne geçirdi.

Al Ahli, üç kıtanın Kupası'nda (Asya, Afrika ve Okyanusya) ikinci turda 19 Eylül'de Güney Afrika ekibi Sundowns ile karşılaşacak.

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Maç, bazı Al Ahli girişimleri dışında gerçek fırsatlardan yoksun geçti. Auckland, iki takımın seviyesi açısından ikinci yarıdan daha düşük olan ilk yarıda savunmasını sıkı tuttu.

İkinci yarıda Al Ahli'nin performansı yükseldi, tek golü kaydetmeyi başardı ve ardından birçok fırsatı harcadı.









Auckland oyuncusu Sam Cosgrove'un 89. dakikada Al Ahli oyuncusuna yaptığı sert müdahalenin ardından direkt kırmızı kartla oyundan atılmasıyla görev kolaylaştı.

Sonraki dakikalar yeni bir gelişme olmadan geçti. Al Ahli topa hâkim olurken, Auckland beraberlik umuduyla çekingen bir şekilde tehlike oluşturmaya çalıştı ancak sonuç alamadı ve mücadele Suudi takımının galibiyetiyle sona erdi.

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