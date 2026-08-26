Salih Ebu'ş-Şamat, Suudi Arabistanlı Al-Ahli'yi 2026 Kıtalar Kulüpler Kupası'nın ikinci turuna taşıdı. Ekip, Uluslararası turnuvanın ilk turu kapsamında İnma Stadı'nda karşılaştığı konuğu Yeni Zelandalı Auckland'ı 1-0 mağlup ederek zorlu bir galibiyet elde etti.

Salih Ebu'ş-Şamat, 63. dakikada tek golü kaydetti. Edward Sperciyan sağ kanattan roket gibi bir atakla ceza sahasının sınırına kadar ilerledi ve Ebu'ş-Şamat'a mükemmel bir pas gönderdi. Maçtaki ilk topla buluşmasında bu topu ustalıkla filelere gönderen Ebu'ş-Şamat, golü attı.

Al-Ahli, ikinci turda Asya, Afrika ve Okyanusya olmak üzere üç kıtanın Kıtalar Kupası'nda 19 Eylül günü Güney Afrikalı Sundowns ile karşılaşacak.

Maç, bazı Al-Ahli girişimleri dışında gerçek fırsatlardan yoksun geçti. Auckland, iki takımın performansı açısından ikinci yarıdan daha düşük seyreden ilk yarıda savunmasını sıkı tuttu.

İkinci yarıda Al-Ahli'nin performansı iyileşti, tek golü kaydetmeyi başardı ve ardından birkaç fırsatı da harcadı.









Auckland oyuncusu Sam Cosgrove'un 89. dakikada Al-Ahli oyuncusuna yaptığı sert bir müdahalenin ardından direkt kırmızı kartla oyundan atılmasıyla görev kolaylaştı.

Sonraki dakikalar yeni bir gelişme olmadan geçti; Al-Ahli topa hâkim olurken, Auckland beraberlik umuduyla çekingen bir şekilde tehlike oluşturmaya çalıştı ancak sonuç alamadı ve karşılaşma Suudi ekibinin galibiyetiyle sona erdi.