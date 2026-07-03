Mısır futbolunun efsanesi Muhammed Abu Treika, normal süre ve uzatmalarda 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından penaltı atışlarında (4-2) Avustralya'yı mağlup ederek 2026 Dünya Kupası'nda son 16 turuna yükselen Mısır milli takımının tarihi başarısını övdü.

Abu Treika, "beIN Sports" stüdyosunda yaptığı açıklamada, "Kaptan Hossam'a ve oyunculara teşekkürler... Gerçek erkekler" dedi ve Mohamed Salah'ın performansını överek, "Bu penaltı neydi böyle Salah (Panenka tarzında attıktan sonra)... Gerçekten büyük bir oyuncu" diye konuştu.

Abu Treika sözlerine şöyle devam etti: “Mısır, Arap dünyasını ve Afrika’yı onurlandırdı… Büyük olan büyüktür ve Firavunlar’a bahis oynayan herkesi haklı çıkardı,” ardından meşhur sözünü sarf etti: “Bize Messi’yi getirin.”

Mısırlı sihirbaz sözlerini şöyle tamamladı: “Mısır, tarihe geçecek bir maç olması için 16 turunda Messi ile karşılaşacak,” diyerek Arjantin ile oynanacak beklenen maça atıfta bulundu.

Hatırlanacağı üzere Mısır, tarihinde ilk kez Dünya Kupası son 16 turuna yükseldi ve Arjantin ile Yeşil Burun Adaları arasındaki maçın galibi ile karşılaşacak.