Manchester City, İngiltere Premier Lig'in dördüncü haftasında bugün Pazar günü Old Trafford Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi Manchester United'ı 1-0 mağlup ederek Manchester şehir derbisini kazandı.

Manchester City'nin tek golünü, Norveçli Erling Haaland altı pas içinde bir ortayı değerlendirerek 60. dakikada kaydetti.





Bu sonuçla Manchester City puanını 12'ye yükselterek, lider Arsenal'in yalnızca averajla gerisinde ikinci sıraya çıktı; Manchester United ise 4 puanda kalarak 13. sırada yer aldı.

Manchester City, Phil Foden'in direkt kırmızı kartla oyundan atıldığı 23. dakikadan itibaren on kişi mücadele etti.

Manchester derbisinde hakem tartışması

Karşılaşma hakem tartışmalarına sahne oldu. Her şey 23. dakikada Phil Foden'in oyundan atılmasıyla başladı. Bruno Fernandes ile Foden arasındaki ikili mücadelede Foden yere düştü, ancak United'ın kaptanına ayağıyla tekme attı. Hakem Michael Oliver bunu oyundan direkt ihracı gerektiren bir ihlal olarak değerlendirdi.

Michael Oliver, Foden'e kırmızı kartı göstermekte tereddüt etmedi. Böylece Manchester City, 23. dakikadan itibaren Manchester derbisini on kişiyle tamamlamak zorunda kaldı. Bu, en önemli hücum unsurlarından birini çok erken bir dakikada kaybeden takım için ağır bir darbe oldu.

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Foden'in oyundan atılması kararı, Manchester City'nin teknik direktörü Enzo Maresca'nın kenardan itiraz etmesine yol açtı. Teknik adam hakemin kararına öfkesini gösterdi, ancak kırmızı kartın ardından kadrosunda herhangi bir değişikliğe gitmedi ve ilk yarının sonuna kadar sahadaki mevcut oyuncularını korumayı tercih etti.









Hakem tartışması Haaland'ın golünde de devam etti. Takım arkadaşı Josko Gvardiol'un ceza sahası içine gönderdiği orta, topu ağlara gönderen Norveçli forvete ulaştı, ancak yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. Hakem Michael Oliver başta golü iptal etme kararı aldı; ardından VAR devreye girerek pozisyonu inceledi ve kararın ne kadar doğru olduğunu teyit etti.

Video teknolojisine başvurmasının ardından Michael Oliver, golü Manchester City lehine geçerli saydı. Zira Gvardiol'un ortasının, Haaland'a ulaşmadan önce Patrick Dorgu'nun ayağına çarptığı ortaya çıktı. Haaland, topun gönderildiği anda zaten ofsayt konumundaydı; ancak Manchester United defans oyuncusunun dokunuşu oyunun akışını değiştirdi. Böylece hakem, topun yeni bir duruma girdiğini kabul ederek golü geçerli saydı.

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