İttihad, Suudi Arabistan Roshn Ligi'ndeki ilk sınavında düştü; El Khaleej'e karşı oynadığı maçın büyük bölümünü yalnızca 10 kişiyle geçirmek zorunda kaldı.

İttihad, bugün cumartesi, Cidde'deki İnma Stadı'nda Roshn Ligi'nin ilk haftasında karşı karşıya geldiği El Khaleej ile 1-1 berabere kaldı.

İttihad gol bulmaya yaklaştı; kazandığı penaltıyı Cezayirli orta saha oyuncusu Houssem Aouar 32. dakikada kullandı, ancak El Khaleej'in kalecisi Hamed El Shanguiti bu vuruşu kurtarmayı başardı.

Ancak Faslı forvet Youssef En-Nesyri, 43. dakikada sağ bek Ahmed El Cileydan'ın ortasını dikkat çekici bir kafa vuruşuyla ağlara göndererek öne geçiren golü kaydetti ve bu kaçan penaltının acısını çıkardı.

Fakat El Khaleej ikinci yarıya son derece güçlü başladı; öyle ki yarının başlamasından yalnızca 7 dakika sonra, tam olarak 52. dakikada, oyuncusu Julien Domínguez bir ortayı kafa vuruşuyla ağlara göndererek beraberlik golünü kaydetmeyi başardı.

Domínguez'in golü, Portekizli defans oyuncusu Danilo Pereira'nın markaj görevindeki ölümcül hatasından geldi; ancak bu son hatası olmadı.

Sadece 6 dakika sonra Portekizli defans oyuncusu, video teknolojisine başvurulmasının ardından, topsuz bir anda El Khaleej oyuncusuna tekme attığı için direkt kırmızı kartla ihraç edildi.

İttihad'ın teknik direktörü Alman Jens Wissing, Pereira'nın atılmasını telafi etmek için Fransız kanat oyuncusu Moussa Diaby'yi çıkarıp Hassan Kadesh'i oyuna sokarak hücum gücünü azaltmak zorunda kaldı.

İttihad sonraki dakikalarda topa hâkim olmasına rağmen galibiyet golünü kaydedemedi ve maç 1-1'lik karşılıklı beraberlikle sona erdi.

Bu beraberlik, İttihad ve El Khaleej'e Roshn Ligi'nin yeni sezonundaki ilk puanlarını kazandırdı; iki takım puan durumunda dokuzuncu ve onuncu sıralarda yer aldı.