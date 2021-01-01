Domagoj Vida, Beşiktaş tarihine adını yazdırdı

Domagoj Vida, Alanyaspor karşılaşmasıyla birlikte, Süper Lig'de en fazla siyah - beyazlıların formasını giyen yabancı oyunculardan biri oldu.

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk etti. Siyah - beyazlılar için şampiyonluk mücadelesinde önemli bir yeri olan bu karşılaşmanın Domagoj Vida için de özel bir yeri var.

Domagoj Vida'nın 100. maçı

Beşiktaş formasıyla Alanyaspor karşısına ilk 11'de çıkan Domagoj Vida, siyah - beyazlı forma ile Süper Lig'de en az 100 maça çıkan sekizinci yabancı oyuncu oldu.

Hırvat stoper 2017/2018 sezonunun devre arasında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'den bonservissiz olarak kiralanmıştı. Hırvatistan Milli Takımı'nda da görev yapan Vida, milli formayla 2018 Dünya Kupası'nda final heyecanı yaşamıştı.

Rekor Atiba'da

Beşiktaş'ın Kanadalı yıldız Atiba Hutchinson, Süper Lig'de siyah - beyazlı formayla en fazla maça çıkan oyuncu konumunda... Tecrübeli isim Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de 233 karşılaşmada görev yaptı.

Atiba'yı 156 karşılaşma ile Çek stoper Tomas Sivok takip ediyor. Sivok'dan sonra ise Portekizli yıldız Ricardo Quaresma geliyor.

Beşiktaş'ta oynadığı dönemde taraftarların sevgilisi haline gelen Quaresma, Süper Lig'de 154 kez Beşiktaş formasını giydi.

Siyah - beyazlı formayı Süper Lig'de; Slovak oyuncu Filip Holosko 145 kez, Brezilyalı golcü Bobo 144 kez , bir diğer Brezilyalı oyuncu Ronaldo 109 kez ve Alman orta alan oyuncusu Fabian Ernst ise 105 kez giydi.