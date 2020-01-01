Victor Wanyama'nın yeni adresi Montreal Impact

Tottenham'ın Kenyalı orta saha oyuncusu, ABD ekiplerinden Monteral Impact'e transfer oldu.

Premier Lig takımlarından 'ın formasını giyen Victor Wanyama, ekibi Montreal Impact'a transfer oldu.

Kanada kulübünden yapılan açıklamada, "Tottenham ile Wanyama'nın ücretsiz transferinde anlaşmaya varılmıştır." ifadesi yer aldı.

Kenyalı futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı aktarıldı.

Daha fazla takım

Uzun süredir sakatlıklarla boğuşan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2016'da transfer olduğu Tottenham'da toplamda 96 kez forma giyerken bu sezon sadece 4 maça çıkabildi.