Transfer

Victor Wanyama'nın yeni adresi Montreal Impact

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Getty Images
Tottenham'ın Kenyalı orta saha oyuncusu, ABD ekiplerinden Monteral Impact'e transfer oldu.

Premier Lig takımlarından Tottenham'ın formasını giyen Victor Wanyama, MLS ekibi Montreal Impact'a transfer oldu.

Kanada kulübünden yapılan açıklamada, "Tottenham ile Wanyama'nın ücretsiz transferinde anlaşmaya varılmıştır." ifadesi yer aldı.

Kenyalı futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı aktarıldı.

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    Uzun süredir sakatlıklarla boğuşan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2016'da transfer olduğu Tottenham'da toplamda 96 kez forma giyerken bu sezon sadece 4 maça çıkabildi.

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