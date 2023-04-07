Napoli formasıyla Serie A’yı kasıp kavuran yıldız oyuncuya bir övgü daha geldi.

Napoli formasıyla attığı 25 golle takımının Serie A’da zirvede yer almasında büyük rol oynayan Nijeryalı santrfor Victor Osimhen’in adı Avrupa’nın en gözde takımlarıyla anılırken, Lionel Messi ile yeni sözleşme imzalamayan ve Arjantinli oyuncuyu kaybetmesi beklenen PSG’nin de Osimhen’in durumunu yakından takip ettiği ve dev bir teklif için hazırlandığı biliniyor.

Ne söylendi?

Osimhen’in daha önce forma giydiği Lille’e transferini gerçekleştiren menajerlerden biri olan Andrea D’Amico Radio 24’e yaptığı açıklamada Osimhen’in şu anda dünyanın en iyi santrforu olduğunu belirtirken, “Evet o şu anda Haaland’dan bile daha iyi. Ön tarafta önemli bir oyuncuyu kaybedecek olan PSG için harika bir tercih olacak. Bence Messi Miami’ye gidecek ama bu sadece benim görüşüm” dedi.

Messi’nin ismi Inter Miami’nin yanı sıra Barcelona ve Suudi Arabistan takımı Al-Hilal ile de anılırken, efsane oyuncu Cristiano Ronaldo’ya yeniden rakip olmayı kabul ederse yıllık 400 milyon euro ile futbol tarihinin en fazla kazanan oyuncusu olacak. Manchester United ve Chelsea tarafından da istenen Osimhen’in transfer durumu ise büyük olasılıkla yaz aylarında netleşecek.