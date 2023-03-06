Serie A'da şampiyonluğa koşan Napoli'nin en önemli ismi olarak öne çıkan Nijeryalı santrfor Victor Osimhen, hayalinin Premier Lig'de oynamak olduğunu söyledi.

Serie A'da oynamaktan büyük bir mutluluk duyduğunun altını çizen yıldız oyuncu, buna rağmen Premier Lig'in son derece cezbedici olduğunu ve kendisini heyecanlandırdığını söyledi.

"Serie A benim için harika bir lig.

İnsanların dünyanın en iyi ligi olarak Premier Lig'i gördüğünü biliyorum ancak şu anda bunu düşünmüyorum. Napoli'nin başarısı için çok çalışıyorum ve takımımın iyi bir konumda olması beni sevindiriyor.

Hedeflerime ulaşmak ve bir gün Premier Lig'de oynamak için elimden geleni yapıyorum ama şu anda içinde bulunduğum anın tadını çıkartmaktan hoşlanıyorum.

Napoli'de iyi bir sezon geçiriyoruz ve takım arkadaşım Kvicha Kvaratskhelia da çok özel bir sezon geçiriyor. Onu sadece sahada yaptıkları için değil saha dışındaki karakterinden ötürü de çok seviyoruz.

Kvaratskhelia'nın birkaç yıl içerisinde Ballon d'Or'u kazanacağına yürekten inanıyorum.

Umarım Napoli'de birçok başarı yakalamaya devam eder"