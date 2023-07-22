Victor Osimhen, Napoli ile sözleşme krizi yaşarken Premier Lig devleri onu bekliyor

Victor Osimhen'in Napoli ile sözleşme görüşmeleri çıkmaza girerken Manchester United ile Chelsea onun için hazırda bekliyor.

Osimhen'in Napoli ile görüşmeleri çıkmaza girdi

Manchester United ve Chelsea onu istiyor

Geçen sezon ligde 26 gol kaydetti

NE OLDU? Corriere dello Sport'un haberine göre Osimhen ile Napoli arasındaki yeni sözleşme görüşmeleri tıkanmış durumda. İki taraf, serbest kalma maddesiyle ilgili bir türlü anlaşmaya varamadı. Serie A ekibi, serbest kalma maddesini 173 milyon sterlin'e çıkarmak isterken Osimhen bu rakamın 100 milyon sterlin olmasını istiyor.

BÜYÜK RESİM: Nijeryalı oyuncunun mevcut sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor. Söylentilere göre Osimhen bu yaz transfer olursa eski kulübü Lille bonservisinden büyük bir pay alacak.

DAHA FAZLASI: Napoli Başkanı, Osimhen'i satmak istemediklerini söylese de Manchester United ile Chelsea, Nijeryalı oyuncu için hazır kıta bekliyor.

ÜÇ FOTOĞRAFTA HİKAYE:

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SIRADA NE VAR? Napoli, diğer Avrupa devleri pusuda beklerken Victor Osimhen'i ikna etmeyi umacak.