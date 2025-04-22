Galatasaray'ın Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen ile ilgili son dakika transfer gelişmesi yaşandı.

Trendyol Süper Lig'de sezona damga vuran isimlerden Victor Osimhen'in Galatasaray'daki ve sonraki takımıyla ilgili belirsizlik sürüyor.

Sarı-kırmızılı takımın sezon başında İtalya Serie A ekibi Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Osimhen'le Avrupa'dan birçok dev kulüp ilgileniyor.

Premier Lig'den Manchester United ve Chelsea, İtalya Serie A'dan ise Juventus, Osimhen'le en ciddi şekilde ilgilenen takımlar arasında yer alıyor.

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Manchester United ile anlaşmaya varıldı

Galatasaray, Osimhen'i kadrosunda tutmak isterken İtalyan basınından Tuttosport'un haberine göre Manchester United, transferi bitirmek için yoğun bir çaba sarf ediyor.

Haberde, Juventus'un Ademola Lookman'ın transferini bitirmeye yaklaştığına ve Manchester United'ın da Osimhen için görüşmelerine devam ettiği belirtildi.

Ek olarak maaş konusunda temel bir anlaşmaya varıldığı iddia edildi.

Manchester United, Victor Osimhen'i kadrosuna katması halinde Napoli'ye serbest kalma bedeli olan 75 milyon euroyu ödeyecek.

Osimhen transferinin gerçekleşirse Manchester ekibinin golcüsü Rasmus Hojlund'un da yeniden Serie A'ya dönebilmesi için fırsat oluşabileceği aktarıldı.