Victor Osimhen'in sürpriz kararı tüm dünyayı şoke etti! Galatasaray detayı...

Geçen sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Victor Osimhen ile alakalı sürpriz bir son dakika gelişmesi yaşandoı.

Geride bırakılan sezonda Ziraat Türkiye Kupası’nı alan ve Trendyol Süper Lig’de üst üste 3. kez şampiyonluğa ulaşan Galatasaray’da yeni sezon hazırlıkları devam ederken Osimhen'in geleceği merak ediliyordu.

Al Hilal'i reddetti

Galatasaray Nijeryalı golcü için girimlerini sürdürürken Suudi Arabistan ekibi Al Hilal çılgın bir teklif sunmuştu.

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Osimhen'in 75 milyon Euro'luk serbest kalma maddesini ödeme konusunda Napoli ile anlaşan Al Hilal, yıldız futbolcuya verilecek maaşta da 45 milyon Euro seviyesine çıkmıştı.

Ancak Osimhen Suudi Arabistan ekibinden gelen dev teklifi reddetti ve Fabrizio Romano'nun haberine göre; Galatasaray'ın Victor Osimhen transferinde yeniden ısrarcı olacağı kaydedildi.

Suudi Arabistan temsilcisinin, FIFA Kulüpler Dünya Kupası için yeni bir forvet transfer etmek istediği vurgulandı.

Galatasaray'a fırsat doğdu

Yaşanan gelişmelerin ardından Galatasaray'a Osimhen'in transferinde yeniden fırsat doğdu.

La Repubblica'nın haberine göre Osimhen'in Galatasaray'da kalmak istediğinin altı çizildi. Galatasaray'ın, Osimhen'in serbest kalma bedelini ödemeye hazır olduğu ve tarafların yakında tekrar bir araya gelip Nijeryalı golcüye 16 milyon euroluk maaş teklifi sunulacağı belirtildi.

Yıldız golcünün tercihi sarı-kırmızılı ekip olsa da Premier Lig'den önemli bir takımdan teklif alırsa İngiltere'nin yolunu tutabileceği de iddia edildi.