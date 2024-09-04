Victor Osimhen Galatasaray 2024Getty Images
İdil Erin Tetik

Victor Osimhen'in Galatasaray'a maliyeti belli oldu

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Galatasaray'ın yolunu tutan Nijeryalı golcünün sarı-kırmızlı ekibe kiralık olarak maliyeti belli oldu.

  • Osimhen kiralık olarak Galatasaray'a transfer oldu
  • Sarı-kırmızılılar maliyeti açıkladı
  • Nijeryalıyı bir video paylaşımıyla duyurdular

NE OLDU? Kulübü Napoli ile yaşadığı gerginliğin ardından sürpriz bir hamleyle Galatasaray'a transfer olan Victor Osimhen'i sarı-kırmızılı ekip resmen açıkladı. Nijeryalı golcü bir sezon Galatasaray forması giyecek. Peki maliyeti ne kadar olacak?

BÜYÜK RESİM: Sarı-kırmızılılar, Osimhen için kiralama bedeli ödeyemeyecek. Galatasaray, Victor Osimhen'i 6 milyon euro sezonluk ücret karşılığında kiraladığını açıkladı.

NE SÖYLENDİ? Galatasaray, Victor Osimhen'e özel klip hazırladı. Osimhen, videoda UEFA Kupası'nı gösterip "We are the best (En iyisi biziz)" ifadelerini kullandı.

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SIRADA NE VAR? Victor Osimhen için şimdi sırada Nijerya Milli Takımı'nda yapacağı görev var. Nijeryalı milli aranın ardından Galatasaray kadrosuna katılacak.

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