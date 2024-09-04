Victor Osimhen'in Galatasaray'a maliyeti belli oldu

- Osimhen kiralık olarak Galatasaray'a transfer oldu
- Sarı-kırmızılılar maliyeti açıkladı
- Nijeryalıyı bir video paylaşımıyla duyurdular
NE OLDU? Kulübü Napoli ile yaşadığı gerginliğin ardından sürpriz bir hamleyle Galatasaray'a transfer olan Victor Osimhen'i sarı-kırmızılı ekip resmen açıkladı. Nijeryalı golcü bir sezon Galatasaray forması giyecek. Peki maliyeti ne kadar olacak?
BÜYÜK RESİM: Sarı-kırmızılılar, Osimhen için kiralama bedeli ödeyemeyecek. Galatasaray, Victor Osimhen'i 6 milyon euro sezonluk ücret karşılığında kiraladığını açıkladı.
NE SÖYLENDİ? Galatasaray, Victor Osimhen'e özel klip hazırladı. Osimhen, videoda UEFA Kupası'nı gösterip "We are the best (En iyisi biziz)" ifadelerini kullandı.
SIRADA NE VAR? Victor Osimhen için şimdi sırada Nijerya Milli Takımı'nda yapacağı görev var. Nijeryalı milli aranın ardından Galatasaray kadrosuna katılacak.