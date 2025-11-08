Victor Osimhen için dev takımlar sıraya girdi! Galatasaray'ın yıldızı Avrupa'yı salladı

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, özellikle Şampiyonlar Ligi'ndeki performansıyla Avrupa kulüplerini bir kez daha peşine taktı. Dev takımlar, yıldız golcüyü geride bıraktığımız yaz transfer döneminde kadrolarına katmadıkları için bin pişman...

Bu kapsamda dev takımlar, Victor Osimhen’i Galatasaray’dan transfer etmek için harekete geçti.

Ne oldu?

Galatasaray’ın 75 milyon Euro’luk süperstarı Victor Osimhen, Şampiyonlar Ligi’nde gösterdiği performansla, kendisinden çok daha pahalı yıldızları gölgede bırakmayı başardı. 3 maçta 6 kez fileleri havalandırıp, Kane, Mbappe ve Haaland’ın önünde gol krallığında liderlik koltuğuna oturan, Galatasaray formasıyla çıktığı son 8 kez Avrupa kupası maçında da gol atan Nijeryalı santrfor, yeniden devlerin radarına takılmış durumda. Birçok Avrupa kulübü, Osimhen yerine çok daha pahalı santrforlarla anlaşıp daha düşük verim elde ettikleri için pişmanlık yaşıyor.

Ne söylendi?

İngiliz, Fransız İtalyan, İspanyol ve Alman spor medyasının neredeyse hemen hepsinde Osimhen’le ilgili benzer haberler yer alıyor. 26 yaşındaki golcü için başta Liverpool ve Barcelona olmak üzere, PSG, Manchester United ve Chelsea gibi iddialı kulüplerin yeniden devreye girdiği belirtiliyor. Aynı şekilde Osimhen’in peşini uzun süre bırakmayan Suudi Arabistan kulüplerinin de bu kez yıllık 50 milyon Dolar’ı da aşan tekliflerle temasa geçecekleri ifade ediliyor.

Çıkış maddesi yok

Şampiyonlar Ligi’nde başarı hedefleyen Galatasaray’ın Osimhen’le yolları ayırma gibi bir niyeti kesinlikle yok. Ayrıca oyuncunun kontratında da herhangi bir çıkış maddesi bulunmuyor. Yıldız futbolcu daha birkaç gün önce UEFA’ya verdiği röportajda Galatasaray’da çok mutlu olduğunu dile getirmiş ve burada bambaşka bir atmosferde mücadele ettiklerini söylemişti.

Galatasaray’ı ve Avrupa futbolunu yakından takip edenler ise Osimhen gibi bir starın 150 milyon Euro’nun altında bir rakama kesinlikle satılmaması gerektiği görüşünde birleşiyor. Bu da Sarı-Kırmızılı kulübün ne kadar kârlı bir yatırım yaptığının göstergesi olarak kabul ediliyor.