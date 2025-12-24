Victor Osimhen’i tutabilene aşk olsun: Küplere bindiren hareket! Sinirlerine hakim olamadı

Afrika Uluslar Kupası'nda Osimhen, Onuachu ve Ndidi'nin formasını giydiği Nijerya Tanzanya ile kozlarını paylaştı.

Ne oldu?

Senegal'in Botswana'yı 3-0 yendiği mücadelenin ilk golünde sol kanattan çizgiye inen Jakobs'un kale alanına çevirdiği topu Nicolas Jackson filelere göndererek skoru 1-0'a getirdi. Senegal, 58. dakikada yine Jackson ve 90. dakikada ise Samsunsporlu Cherif Ndiaye'nin golleriyle maçı 3-0 kazandı.Galatasaray'ın Senegalli yıldızı, ilk yarının sonlarında yaşanan bir pozisyonda yerde kaldı. Sakatlanan oyuncu kenara alındı. Devre arasında kontrolleri yapılan Jakobs, ikinci yarıda sahadaki yerini alarak maç sonuna kadar oyunda kaldı.

Tanzanya ile karşı karşıya gelen Nijerya'da Wilfried Ndidi ve Victor Osimhen mücadeleye ilk 11'de başlarken Paul Onuachu ise yedek kulübesinde yer aldı.

36. dakikada Ajayi ile 1-0 öne geçen Nijerya ilk yarıyı önde kapattı. 50. dakikada M'Mombwa'nın golüyle skora denge gelirken 52. dakikada Lookman skoru tayin eden golü kaydetti: 1-2.

Takım arkadaşları devreye girdi

Osimhen 86. dakikada yerini Onuachu'ya bırakırken mücadelenin ikinci yarısında Tanzanyalı oyuncularla bir tartışma yaşadı. Suratına darbe alan yıldız oyuncu sinirlerine hakim olamadı ve adete küplere bindi. Takım arkadaşları araya girerek yıldız futbolcuyu sakinleştirmeye çalıştı ve bunu zor da olsa başardılar.

Öte yandan ikinci yarının başında sağ kanattan ceza sahasına gönderilen topa hareketlenen Osimhen şık bir topuk vuruşuyla topu filelere gönderdi, ancak hakem ofsayt gerekçesiyle golü geçersiz kıldı.