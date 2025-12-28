Victor Osimhen her yerde atıyor! Galatasaray'ın yıldızını tutabilene aşk olsun

Afrika Uluslar Kupası C grubu 2. maçında Nijerya-Tunus karşı karşıya geldi. Mücadeleye Osimhen ve Ndidi ilk 11'de başladı. Onuachu ise yedekler arasında yer aldı. Nijerya'da ilk golü Osimhen kaydetti. Farkı 2'ye taşıyan gol ise yine tanıdık bir isim olan Ndidi'den geldi. Skoru 3-0'a taşıyan golü ise Lookman kaydetti. Lookman'ın golünde asisti yapan isim Osimhen'di. Nijerya bu dakikaların ardından kalesinde 2 gol görmesine rağmen maçı 3-2 kazandı.

Son 16'ya kaldı!

Afrika Uluslar Kupası C grubu ilk maçında Nijerya, Tanzanya karşısında 2-1'lik skorla galip ayrılırken, ikinci maçında ise Tunus'u 3-2 mağlup etmeyi başardı ve puanını 6'ya yükseltti ve son 16'ya kalmaya hak kazandı.

Ne söylendi?

Galatasaraylı yıldız Victor Osimhen attığı gol sonrası sarı kart gördü. Karşılaşmada takımını öne geçiren golü attıktan sonra gol sevinci sırasında Tunus teknik direktörü Hatem Trabelsi'yi işaret eden Osimhen'in bu hareketi, müsabakanın hakemi tarafından kışkırtıcı hareket olarak yorumlandı ve Osimhen sarı kart gördü. Africa Top Sports'un haberine göre, maçın başlarında iki kulübe arasında sözlü tartışmalar da yaşandı. Maç sonrası basın toplantısında bu konu hakkında sorulan soruya Trabelsi, Osimhen'in neden kendisine sataştığından emin olmadığını söyledi. Tunus teknik direktörü, "Bilmiyorum, sanırım hakemle çok fazla konuştuğumu veya hakemi etkilemeye çalıştığımı düşündü, oysa durum böyle değildi. Buna karşılık vermedim," dedi.

Osimhen'in yıldızlaştığı maç sonrası hem Afrika hem de dünya basınından pek çok kaynak, golcü yıldızı manşetlerine taşıdı. O başlıklardan bazıları şöyle;

FRANCE 24: Osimhen'in yıldızlaştığı maçta Nijerya, Tunus'un geri dönüş çabalarına rağmen ikinci tura yükseldi

Victor Osimhen'in yıldızlaştığı maçta Nijerya, Mısır'ın ardından Afrika Uluslar Kupası eleme aşamasına yükselen ikinci takım oldu. Nijerya, Cumartesi günü Fes'te Tunus'un geç dakikalardaki yoğun baskısına rağmen 3-2'lik galibiyet elde etti. Osimhen özellikle hava düellolarında olağanüstüydü, Tunus ise üç kez şampiyon olan rakibine karşı sürekli savunma yapmak zorunda kaldı. Galatasaray'ın forvet oyuncusu, kendine özgü maskesiyle, dokuzuncu dakikada kafa vuruşuyla topu az farkla üstten dışarı gönderdi ve kısa süre sonra bir köşe vuruşunda yükselerek gole çok yaklaştı. Osimhen 17. dakikada topu ağlara gönderdi, ancak doğru bir şekilde ofsayt kararı verildi. Büyük ekrandaki tekrarlar, 2023 Afrika Yılın Oyuncusu'nun koşusunu çok erken zamanladığını gösterdi.

TOWN AND COUNTRY TODAY: Osimhen, Nijerya'yı Afrika Kupası eleme aşamasına taşıdı

Victor Osimhen, Afrika Uluslar Kupası'nda nadir görülen bir gol attı ve Nijerya, Cumartesi günü Tunus'a karşı oynadığı ve oldukça gergin geçen 3-2'lik galibiyetle eleme aşamasına yükseldi. Osimhen, Nijerya'nın iyi başladığı maçta erken dakikalarda iki iyi kafa fırsatını değerlendiremedi, ancak sonunda devre arasından önce Ademola Lookman'ın ortasına yaptığı kafa vuruşuyla bir golü buldu. Bu, Osimhen'in kariyerindeki Afrika Kupası'ndaki ikinci golüydü.

ESPN: Osimhen sonunda golünü attı

Nijerya, doğru şartlar altında neler yapabileceğini tam olarak gösterdi ve maçın büyük bölümünde Tunus'a üstünlük kurarak Süper Kartallar'ın 3-2'lik galibiyetiyle sonuçlandı. Victor Osimhen , Wilfred Ndidi ve Ademola Lookman'ın golleriyle Nijerya rahat bir pozisyona geldi, ancak Tunus iki gol atarak maçı son çeyrek saate gergin bir hale getirdi. Uzun zamandır beklenen gol nihayet geldi, Victor Osimhen Nijerya taraftarlarının beklediği golü attı. Devre arasından hemen önce, Galatasaraylı forvet Ademola Lookman'ın ortasına harika bir şekilde yükseldi ve topu yakın direkten ağlara göndererek Super Eagles'a ilk yarıdaki üstünlüğünü hak ettiği liderliği kazandırdı. Bu, onun Afrika Uluslar Kupası'ndaki sadece ikinci golüydü ve bu turnuvadaki 10. maçında geldi. Doğrusu, o gece daha fazlasını hak ediyordu. Montassar Talbi ve arkadaşlarının yakın takibine rağmen, Osimhen ilk golünden önce AFCON'daki gol hasretini sona erdirmek için birkaç harika fırsat yakaladı, ancak iki kez kafa vuruşunu üstten auta gönderdi ve bir kez de koşusunu yanlış zamanlayarak ofsayt gerekçesiyle iptal edilen bir gol fırsatını kaçırdı.Şaşırtıcı bir şekilde, bu gol Nijeryalı forvetin Afrika Uluslar Kupası'nda iptal edilen beşinci golüydü. Ama önemli değil, sonunda golü attı ve önemli olan da bu; bu da onun kalitesinde bir forveti uzun süre gol atmaktan uzak tutmanın neredeyse imkansız olduğunun kanıtı. Ancak golün ötesinde, Osimhen'in genel oyunu neredeyse kusursuzdu ve vücut dilinde hafif bir değişiklik gösterdi. İki kez Lookman'ı pozisyona soktu, Atalanta oyuncusu şut çekmek için uygun pozisyondayken bile geriye doğru paslar verdi. Lookman'ın golü de bu paslardan ikincisinden geldi

NY TIMES: Osimhen sonunda Tunus'a bedelini ödetti

Nijerya, Osimhen, Ndidi ve Lookman'ın golleriyle 3-2'lik galibiyet elde ederek C Grubu'nda liderliğini garantiledi. Osimhen'e bir maçta bu kadar çok şans veremezsiniz. Sonunda sizi cezalandıracaktır ve Lookman'ın ortasından arka direğe yaptığı o muhteşem kafa vuruşuyla da tam olarak bunu yaptı. Bu, Osimhen'in maçtaki beşinci atışıydı; önceki dört atışında hedefi tutturamamıştı.

SPORT STAR: Osimhen ve Lookman'ın birlikte parlamasıyla Nijerya, Afrika Uluslar Kupası'nda eleme turuna yükseldi

Osimhen, Nijerya'nın iyi başladığı maçta erken dakikalarda iki iyi kafa vuruşu fırsatını değerlendiremedi, ancak devre arasından önce Ademola Lookman'ın ortasına yaptığı kafa vuruşuyla nihayet bir gol kaydetti. Bu, Osimhen'in kariyerindeki Afrika Kupası'ndaki ikinci golüydü.