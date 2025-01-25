Victor Osimhen golünü attı, Fenerbahçe'ye gönderme yaptı

Victor Osimhen, Galatasaray'ı Konyaspor karşısında 1-0 öne geçiren golünü kaydettikten sonra Fenerbahçelilere gönderme yaptı.

Victor Osimhen penaltıyla Galatasaray'ı öne geçirdi

Gol sevinciyle gündem oldu

Fenerbahçelilere gönderme yaptı

NE OLDU? Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Kiev ile -3 berabere kaldığı maçın ardından Süper Lig'in 21. haftasında Konyaspor'u konuk etti. Rams Park'taki mücadelede Victor Osimhen'in penaltı vuruşunun ardından yaptığı gol sevinci çok konuşuldu.

BÜYÜK RESİM: Mertens'in pasında savunma arkasına sarkan Victor Osimhen kaleciyi de çalımlayıp topu filelere gönderdi ancak gol ofsayt gerekçesiyle sayılmadı. Kaan Ayhan'ın ceza sahasına gönderdiği topa hareketlenen Victor Osimhen, Konyasporlu Adil Demirbağ ile girdiği ikili mücadele sonucu yerde kaldı.

Bu pozisyonun ardından Polonyalı VAR hakemi Pawel Raczkowski, müsabakanın hakemi Halil Umut Meler'i monitörün başına çağırdı. Pozisyonu izleyen Meler, Adil'in Osimhen'in ayağına müdahalesini tespit etti ve penaltı noktasını gösterdi.

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Topu filelere göndermesinin ardından taraftara koşan Nijeryalı golcü, önce formayı öptü daha sonra kameralara ağlama işareti yaptı. Victor Osimhen'in bu gol sevinciyle Fenerbahçelilere gönderme yaptığı iddia edildi ve sosyal medyada gündem oldu.

Victor Osimhen, Konyaspor karşısında Galatasaray'ı 1-0 öne geçiren golüyle bu sezon Süper Lig'de 12. golünü kaydetti.