Victor Osimhen, Galatasaray'a 'Evet' dedi: Transferde büyük müjde! İşte dudak uçuklatan maaşı...

Geçtiğimiz sezonki şampiyonluğa damga vuran Victor Osimhen'in Galatasaray'a imza atacağı açıklandı.

İtalyanların güçlü yayın organı Corriere dello Sport; Galatasaray'ın Osimhen'i ikna etmeyi başardığını açıkladı.

Taraftarın sevgisi ve yıllık 16 milyon Euro net maaş teklifi Nijeryalı golcüyü cezbederken müjdeli haber de geldi.

Ne oldu?

Al-Hilal'in toplamda 160 milyon Euro teklif ettiği Suudi Arabistan'a "hayır" diyen Osimhen, kalbinin sesini dinleyerek Galatasaray'da kalmak istiyor. Ancak Napoli indirim yapmaya yanaşmıyor.

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Haberde, "Victor Osimhen, Galatasaray'ın yıllık 16 milyon euroluk (752 milyon TL) teklifini kabul etti ve 'evet' dedi. Napoli, Galatasaray'ın 75 milyon euroluk serbest kalma maddesini karşılamasını bekliyor ve herhangi bir indirim yapmayacak. Eğer transfer görüşmeleri ilerlemezse Napoli, Osimhen'i Trentino'daki kampa çağıracak." ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray, 50-60 milyon Euro civarında bir teklifte bulunsa da, Napoli başkanı, transferin gerçekleşmesi için 75 milyon Euro'luk serbest kalma maddesinin tamamının ödenmesini istiyor.

Performansı

Sarı-kırmızılı takımda geçen sezon 41 maça çıkan Osimhen, 37 gol atarken takımına 8 asistlik katkı sağladı.