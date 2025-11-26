Victor Osimhen, Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde oynayabilecek mi? Okan Buruk'tan açıklama!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde U.S Gilloise ile oynanan maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Sakatlanarak oyundan çıkan Ismael Jakobs'un durumunu izah eden Buruk, "Ismael Jakobs'un ağrıları vardı. Öyle başladı ama alt adelesinde ağrı oldu. Daha kötü olabilir diye kendi çıkmak istedi. Kontrollerini yapacağız. Şanssız bir dönem geçiyoruz ama futbolda bu da oluyor." dedi.

Victor Osimhen açıklaması

Okan Buruk'a ayrıca Victor Osimhen ve diğer sakat futbolcuların durumu da soruldu. Tecrübeli teknik adam, "Fenerbahçe maçına 6 günlük süre var. Lemina, Osimhen ve Yunus Akgün'ü yetiştirmeye çalışacağız." sözlerini sarf etti.

Okan Buruk, Eren Elmalı hakkında ne dedi?

Buruk, bahisten dolayı ceza alan ve Fenerbahçe'ye karşı forma giyemeyecek olan Eren Elmalı'nın durumuyla ilgili ise gazetecilere şunları söyledi:

"Eren Elmalı'nın cezası... Çok üzücü. Türk futbolu için de üzücü. 4 sene 8 ay önce oynadığı varsayılan bir bahis... Böyle bir dönemde çok üzücü. Kısıtlı oyuncularla gidiyoruz, sol bekte de sıkıntı yaşıyoruz. Zamanlaması çok kötü.

"Avrupa'da oynayan bir Türk takımı için... Saygı duyuyorum ama bir çok oyuncunun çok eskiden yaptığı hata... Bir çoğu da bu suçun cezasını şimdi çekiyor. Saygı duyuyorum ama zamanlaması çok kötü oldu. Galatasaray gibi Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir takım için büyük fatura oldu."