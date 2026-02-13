Victor Osimhen, Eyüpspor maçında kariyerinde bir ilki yaşadı

Süper Lig lideri Galatasaray, 22. haftada son sıralardan kurtulma mücadelesi veren Eyüpspor'u konuk etti.

Sarı-kırmızılılar misafir ekip karşısında henüz 2. dakikada Yunus Akgün'ün golüyle öne geçti. Ardından 33., 48. ve 70. dakikalarda Mauro Icardi'nin kaydettiği hat-trick ile durum 4-0'a geldi. Eyüpspor, 71. dakikada Metehan Altunbaş'ın golüyle fileleri havalandırsa da yeterli olmadı ve Onguene'nin 87. dakikada kendi kalesine attığı golle maçı 5-1 Galatasaray kazandı.

Bu sonuçla Galatasaray, bu sezon ilk kez bir Süper Lig maçında beş gol attı. Ayrıca Sarı-kırmızılılar, Okan Buruk'un göreve başladığı 2022/23'ten bu yana İstanbul takımlarının aralarında oynadığı Süper Lig maçlarında en fazla galibiyet alan (35G) ve puan toplayan (113 puan) takım oldu.

Sarı-kırmızıların 2. dakikada açtığı gol perdesinde Yunus Akgün'e asist yapan Victor Osimhen aynı zamanda 48. dakikada Mauro Icardi'nin golünü hazırladı. Böylece OPTA verilerine göre, Victor Osimhen profesyonel kariyerinde ilk kez bir lig maçında iki asist yaptı (229 maç).

Mauro Icardi, Süper Lig tarihinde Galatasaray formasıyla hat-trick yapan en yaşlı ikinci yabancı oyuncu oldu. Mauro Icardi (33 yaş vs Eyüpspor; Şubat 2026), Gheorghe Hagi (34 yaş vs Bursaspor; Şubat 1999).

Aynı zamanda Galatasaray'ın iki golünü kaydeden Mauro Icardi, bu sezon Süper Lig'de penaltılar hariç attığı 10 golün dokuzunu tek vuruşta kaydetti.

1 dakika 23 saniyede Eyüpspor ağlarını havalandıran Yunus Akgün, Galatasaray'ın bu sezon Süper Lig'deki en erken iç saha golünü kaydetti.

Bu sezon Süper Lig'de oynadığı maçların %62'sinde 3+ gol atan Galatasaray (13/21), lig tarihinde en yüksek oranı yakaladığı sezonu geçiriyor. Sarı-kırmızılılar şu ana kadar iç sahada kazandığı dokuz karşılaşmada da rakip filelere en az üç gol gönderdi.

Atletico Madrid, Osimhen'i istiyor

Fichajes'ın haberine göre, Atletico Madrid, Osimhen’i yaz transfer döneminin bir numaralı hedefi ilan ederken Diego Simeone de transfer için kulüp yönetimine resmi onay verdi. Arjantinli çalıştırıcının, hücum hattını yeniden yapılandırmak istediği ve bu planın merkezine Osimhen’i koyduğu belirtiliyor. İspanyol temsilcisinin, anlaşmayı finanse edebilmek adına Norveçli golcü Alexander Sörloth ile yolları ayırabileceği konuşuluyor.