Victor Osimhen elini masaya vurdu: Görüntülü bağlandı! Galatasaray-Napoli görüşmelerinde olay hamle

Geçtiğimiz sezonu Galatasaray'da kiralık geçiren Victor Osimhen, gelecek sezon da sarı-kırmızılı takımın formasını giymek istiyor.

Sarı-kırmızılı ekip, tarihi bir transfer için tüm kozlarını oynarken yönetici Abdullah Kavukcu, Napoli yetkilileri ile pazarlık yaptığı esnada Osimhen de dayanamadı ve görüşmelere katıldı.

Ne oldu?

Yıldız oyuncu ile 15+10 milyon Euro'luk anlaşmaya varırken Cimbom İtalyan kulübü ile de masaya oturdu. 75 milyon Euro'luk serbest kalma bedeline ilk etapta 50 milyon Euro ve taksitlerle karşı öneri getiren Aslan, farklı ödeme planlarını sundu.

Son olarak 15 milyon Euro peşin, kalan 60 milyon Euro'yu 4 taksitte ödemek üzere taraflar el sıkışırken Napoli'nin son anda "Teminat mektubu" kozunu oynaması can sıktı.

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Napoli cephesi, 2014'te Galatasaray'a sattığı Dzemaili ve Pandev transferinin ödemelerini zamanında alamadığı için bu kez banka teminatı istedi. Sarı- kırmızılılar ise ilk önce bunu vermeyeceğinin altını çizince Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis'ten "Teminat yoksa Osimhen de yok" yanıtı geldi.

Bankalar Birliği anlaşmasında olduğu için teminatın 1 aylık süreç gerektirmesi ve ayrıca 75 milyon Euro'luk teminat için 1.5 milyon Euro'luk bir ekstra ödeme çıkacak olması yönetimin planlarını bozdu.

Resti çekti

Sabah'ın haberine göre; Laurentiis sert tavrı Galatasaray'ı zor durdumda bırakırken devreye Osimhen girdi. İtalyan basınına göre pazarlık masasına görüntülü bağlanan Nijeryalı golcü "Galatasaray'a gitmek istiyorum, kolaylık gösterin" restini çekti. Düğümün bugün çözülmesi bekleniyor.

Fransız basınından Foot Mercato'nun haberine göre, Suudi Arabistan temsilcisi, Nijeryalı golcü için yürüttüğü transfer sürecinden çekilme kararı aldı.

Galatasaray'ın uzun süredir gündeminde olan Osimhen'e Al Hilal'in de talip olduğu biliniyordu. Ancak bu gelişmeyle birlikte Galatasaray, oyuncuyu kadrosuna katmak için yarışta yalnız kaldı.