Victor Osimhen'den Napoli'ye Galatasaray resti

Victor Osimhen, Aralık 2023'te Napoli ile yeni bir sözleşme imzalamış ve sözleşmesine 120 milyon avroluk bir serbest kalma maddesi eklenmişti. Napoli, oyuncunun bu yüksek bedelle transfer olmasını umuyordu. Ancak bu beklenti gerçekleşmedi ve Eylül 2024'te Galatasaray’a kiralık olarak gönderildi.
Ocak transfer döneminde Napoli, oyuncunun 81 milyon avro karşılığında satılmasını planlıyordu. Chelsea ve Suudi Pro Lig takımlarından gelen düşük teklifler başarısız olurken, Manchester United’ın yaptığı ciddi teklif de Osimhen tarafından geri çevrildi.
La Repubblica'ya göre Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, Osimhen’in kararına sert tepki gösterdi. Başkan, oyuncunun bu tutumunun Napoli’nin planlarını sürekli olarak karmaşıklaştırdığını ifade etti. Eğer Osimhen sezon sonuna kadar satılmazsa, serbest kalma maddesi 75 milyon avroya düşecek.
Osimhen, Galatasaray’da kalmayı tercih etti
Manchester United’ın teklifi karşısında, Osimhen Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna’ya Galatasaray’da sezon sonuna kadar kalmak istediğini belirtti. Bu karar, Napoli yönetiminde hayal kırıklığı yarattı.
Nijeryalı oyuncunun Napoli’ye dönüşü ve geleceği belirsizliğini korurken, kulüp oyuncudan maksimum geliri elde etmek için çaba göstermeye devam ediyor. Ancak bu son gelişmeler, Napoli’nin ekonomik ve sportif hedeflerini olumsuz etkileyebilir.