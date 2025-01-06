Victor Osimhen'den Napoli'ye Galatasaray resti

Ocak transfer döneminde Napoli, oyuncunun 81 milyon avro karşılığında satılmasını planlıyordu. Chelsea ve Suudi Pro Lig takımlarından gelen düşük teklifler başarısız olurken, Manchester United’ın yaptığı ciddi teklif de Osimhen tarafından geri çevrildi.

La Repubblica'ya göre Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, Osimhen’in kararına sert tepki gösterdi. Başkan, oyuncunun bu tutumunun Napoli’nin planlarını sürekli olarak karmaşıklaştırdığını ifade etti. Eğer Osimhen sezon sonuna kadar satılmazsa, serbest kalma maddesi 75 milyon avroya düşecek.

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