Bayern Münih'in, Napoli yıldızı Victor Osimhen'i transfer etmek için yarışa girmek istediği bildiriyor.

Victor Osimhen'in nefes kesen performansı, bir dizi taliplisinin ortaya çıkmasını sağladı. Sky Almanya muhabiri Florian Plettenberg, Bayern'e yeni atanan teknik direktör Thomas Tuchel'in, Nijeryalı yıldızın büyük bir hayranı olduğunu ve 24 yaşındaki forveti bir süredir izlediğini bildirdi.

Alman kulübünün Osimhen'e olan ilgisi, dünya çapında bir santrfor arayışında olduğuna inanılan Manchester United'a bir darbe vuracak. Ayrıca United'ın kadroyu henüz tasfiye edememiş olması, Erik ten Hag'ın kadro planlamasını daha da zorlaştıracak gibi görünüyor.

HİKÂYENİN ÜÇ FOTOĞRAFI:

Getty

Getty