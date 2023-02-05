Serie A'da şampiyonluğa koşan Napoli'de Nijeryalı golcünün performansı göz kamaştırıyor.

Serie A'da deplasmanda karşılaştığı Spezia'yı 3-0'lık skorla geçen ve en yakın rakibi Inter'in 16 puan önünde liderliğini sürdüren Napoli'de Nijeryalı golcü Victor Osimhen sezona damgasını vurmaya devam ediyor. Maçın 68 ve 73. dakikalarında attığı iki golle takımını galibiyete getiren Osimhen, attığı gollerle gol sayısını toplamda 16'ya çıkardı.

Napoli'nin Diego Armando Maradona'nın liderliğinde şampiyon olduğu 1989-1990 sezonunda 28 maçta ulaştığı gol sayısına 17 maçta ulaşan Osimhen, böylece istatistiksel olarak Maradona'yı geride bıraktı.

Gol krallığında zirvede

Napoli'ye 2020 yazında 75 milyon euro karşılığında Fransız ekibi Lille'den transfer olan Osimhen, geçen sezon toplam 18 gol atmıştı.

Kariyerinin en iyi dönemini geçiren ve başta Arsenal olmak üzere çok sayıda dev kulübün transfer listesinde yer alan Osimhen, ülkesi Nijerya ile Afrika Uluslar Kupası'nda da boy göstermiş ve iki maçta beş gol atmıştı.

Henüz 24 yaşında olmasına rağmen Avrupa'nın en önemli golcülerinden biri olan Osimhen, Serie A'daki gol krallığı yarışında da zirvede yer alıyor.