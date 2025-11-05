Victor Osimhen, Ajax deplasmanında kariyerinde bir ilki başarıp tarih yazdı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Ajax'ı deplasmanda 3-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerde 3 gole imza atan Victor Osimhen, Amsterdam'da adeta devleşti. Osimhen'in ilk golü 59. dakikada gelirken Nijeryalı, 66. dakikada ve 78. dakikada penaltıdan fileleri havalandırdı.

OPTA verilerine göre, böylece Victor Osimhen, Avrupa kupaları kariyerinde ilk kez bir maçta üç gol attı. 26 yaşındaki golcü, aynı zamanda Burak Yılmaz'dan (Kasım 2012 vs Cluj) bu yana Galatasaray formasıyla Avrupa arenasında hat-trick yapan ilk oyuncu oldu.

Ajax ağlarına üç gol gönderen Victor Osimhen, Galatasaray tarihinde üst üste iki Şampiyonlar Ligi maçında duble yapan ilk oyuncu oldu (vs Ajax, Bodo/Glimt).

Galatasaray formasıyla Avrupa kupalarındaki son sekiz maçında gol atan Victor Osimhen, Robert Lewandowski'den (9 maç; Kasım 2020-Kasım 2021) bu yana bu turnuvalardaki en uzun serinin sahibi.

Şampiyonlar Ligi'ndeki son üç maçını kazanan Galatasaray, Kasım-Aralık 2012'den (3G) bu yana ilk kez üç karşılaşmalık seri yakaladı.

Ajax'ı 3-0 mağlup eden Galatasaray, Liverpool'dan (0-3; Ekim 2022) bu yana Hollanda temsilcisine konuk olduğu bir Avrupa kupası maçını en farklı kazanan takım oldu.

Galatasaray, 13 yıl sonra ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde üst üste üç maç kazandı.

Galatasaray, Ajax'ı deplasmanda yenen ilk Türk takımı oldu (1B 7M).