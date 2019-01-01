Victor Moses'ı bekleyen zor seçim
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AA
Devre arasında Fenerbahçe'ye transfer olan Victor Moses geleceği hakkında henüz bir karar vermedi.
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Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ın taktiksel dizilimine uyum sağlayan Moses, takımdaki favori isimlerden biri haline geldi.
Yanal'ın performansından memnun olduğu Moses'ı gelecek sezon da takımda görmek istediği kaydedildi.
Ancak allnigeriasoccer.com sitesinde yer alan habere göre Inter Milan Teknik Direktörü Antonio Conte de Nijeryalı futbolcuyu takımında görmek isteyenler arasında yer alıyor.
İkili daha önce Chelsea'de 2016-17 ve 2017-18 sezonlarında birlikte çalışmışlardı.
Conte'nin güvendiği isimler arasında yer alan Moses'ı zor bir seçim bekliyor.