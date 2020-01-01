Victor Moses, Inter'le anlaştı! Sağlık kontrolü için İtalya'da

Fenerbahçe’de kiralık olarak forma giyen Victor Moses, Inter için sağlık kontrolünden geçmek üzere İtalya’ya gitti.

Victor Moses’ın macerası erken bitiyor. ile el sıkışan Nijeryalı, bugün İtalya’da sağlık kontrolünden geçecek.

Teknik Direktörü Frank Lampard yaptığı açıklamada “Moses kiradan dönüyor ancak başka bir kulübe gidecek. Görüşmeler devam ediyor” ifadelerini futbolcunun Fenerbahçe’den ayrılacağını duyurmuştu.

Inter Sportif Direktörü Piero Ausilio da, Sky Sports'a verdiği röportajda "Şu sıralar Moses transferi konusunda Chelsea ile görüşüyoruz. Gerekli işlemleri yapıyoruz, en iyisi beklemek” diyerek transferi doğrulamıştı.

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Goal’ün Chelsea muhabiri Nizaar Kinsella'nın edindiği bilgiye göre İtalyan ekibi, bu futbolcuyu 10 milyon euro’luk satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamayı amaçlıyor.

Inter'in teknik direktörü Antonio Conte ile Victor Moses 2016 - 2018 yılları arasında Chelsea'de birlikte çalışmıştı.

Fenerbahçe'de ikinci sezonunu geçiren 29 yaşındaki oyuncu, sarı lacivertli formayla çıktığı 32 maçta 6 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.