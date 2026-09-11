Ittihad, bu akşam Cuma günü oynanan ve müsabakanın yedinci hafta karşılaşmaları kapsamında yer alan maçta Faysali'yi 3-1 mağlup ederek Roshn Suudi Profesyonel Ligi'ndeki güçlü çıkışını sürdürdü. Böylece "El-Amid" puan durumundaki liderlik konumunu pekiştirdi.

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Ittihad, dikkat çeken bir hücum performansının ardından karşılaşmayı lehine sonuçlandırmayı başardı ve puan hanesine 3 yeni puan ekledi. Alman teknik direktörü Jens Wessing yönetiminde olumlu sonuçlarına devam eden takım, sezon başından bu yana rekabet çemberi içinde kalmayı bildi.

Faysali karşısında alınan galibiyet yalnızca puan açısından değil, aynı zamanda Ittihad için tarihi bir rakam da beraberinde getirdi. Zira "El-Amid", Roshn Suudi Profesyonel Ligi'nin ilk 7 haftasında mağlubiyetten kaçınmayı başardı.

Bu, Suudi Ligi'nde profesyonellik döneminin 2008-2009 sezonunda başlamasından bu yana Ittihad'ın ilk 7 haftayı hiç mağlubiyet almadan tamamlamayı başardığı beşinci kez oldu. Böylece takım, müsabakada güçlü bir başlangıç yapma kabiliyetini teyit etmiş oldu.

Bu rakam, rakiplerin farklı ve maç koşullarının çeşitli olmasına rağmen ilk yedi haftada tarihini mağlubiyetsiz koruyan Ittihad'ın sezon başında yaşadığı istikrar halini yansıtıyor.

Bu galibiyetle birlikte Ittihad puanını 17'ye yükseltti ve bu haftaki rakiplerinin sonuçlarını beklerken Hilal ile Nassr'ın 2 puan önünde geçici olarak Roshn Ligi puan durumunun zirvesine oturdu.

Faysali karşısında alınan galibiyet, "El-Amid"in güçlü başlangıcı ve ilk haftalardan itibaren Roshn Ligi'nin büyükleri arasındaki konumunu korumasını sağlayan sonuçlarıyla zirve için en dikkat çekici rakiplerden biri olduğunu kanıtlamasının ardından, mevcut sezondaki yolculuğunu sürdürmesi için takıma güçlü bir moral aşılıyor.

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