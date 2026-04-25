VI: Paul Simonis, tek bir önemli şartla Eredivisie'ye geri dönüyor

Voetbal International'ın haberine göre, Paul Simonis Eredivisie'ye geri dönmeye çok yakın. 41 yaşındaki teknik direktör, Sparta'da Maurice Steijn'ın halefi olacak, ancak kesin bir anlaşmanın önündeki tek engel hâlâ aşılmamış durumda.

VI'nın haberine göre, Sparta, Simonis ve Simonis'in önceki işvereni VfL Wolfsburg, Alman sözleşmesinin sonuçlandırılması konusunda henüz bir anlaşmaya varamadı. Şu anda bu durum, anlaşmanın henüz imzalanmamasının nedeni.

"Simonis Rotterdam-West'te göreve başlayacaksa, tüm tarafların taviz vermesi gerekecek. Bu süreç hâlâ zorlu bir şekilde ilerliyor," diye yazan VI, bunun büyük bir sorun yaratmayacağını da ekliyor. Zaten tüm tarafların bir anlaşmaya varmak niyetinde olduğu belirtiliyor.

Simonis, Wolfsburg tarafından görevden alınmasının ardından geçen yılın Kasım ayından beri kulüpsüz. Bu nedenle, şu ana kadar maaşı o kulüp tarafından ödenmeye devam ediyor ve bu da Sparta'nın şimdilik bekleme konumunda kalmasına neden oluyor. Taraflar bir anlaşmaya varamazsa, Excelsior teknik direktörü Ruben den Uil, Sparta için yedek plan olarak görülüyor.

Teknik direktör Gerard Nijkamp daha önce VI'ya verdiği demeçte, “Maurice gibi başarılı bir teknik direktör arıyoruz” demişti. “Aradığımız şey bu. Başarılı olan, oyuncuları daha iyi hale getiren ve iyi genç oyuncular varsa onları da A takıma yükselten biri.”

"Mutlaka genç bir teknik direktör olması gerekmez, hayır. Tecrübe çok önemli. Günümüzde bir teknik direktörün sadece ekibini iyi yönetmesi ve soyunma odasında otorite sahibi olması yetmez; iletişim becerileri de çok önemlidir."

“Çünkü kamera karşısında sık sık boy gösteriyorsunuz. Bu durumda kulübün ilk yüzü siz oluyorsunuz. Bir teknik direktörün bunu iyi idare edebilmesi, kulüp olarak bizim için de önemli bir konu. Dolayısıyla pek çok faktör rol oynuyor,” diyen Nijkamp, Simonis’i aradığı aday olarak görüyor.