20 yaşındaki file bekçisi, salı günü antrenmanda uyluk kası sakatlığı yaşadı ve en azından eylüldeki milli ara dönemine kadar Stuttgart ekibinde forma giyemeyecek. Kalecinin yanı sıra hücum oyuncusu Justin Diehl de uyluğunun ön kısmından sakatlandı. O da forma giyemeyecek.

"Bunlar kesinlikle kötü haberler, çünkü Dennis ve Justin'in sezonun ilk bölümünde forma giyemeyeceği şimdiden söylenebilir" diyen Stuttgart Sportif Direktörü Fabian Wohlgemuth, sakatlık kaynaklı bu aksiliklerle ilgili endişesini dile getirdi.

Seimen'in yokluğu özellikle ağır bir darbe oldu, çünkü bu kilit pozisyonda kendisi için kesin bir planlama yapılmıştı. Alexander Nübel'in Beşiktaş'a transferinin ardından, geçen sezon SC Paderborn 07'nin Bundesliga'ya yükselmesinde önemli pay sahibi olan Seimen'in yeni sezona birinci kaleci olarak başlaması planlanıyordu.

VfB Stuttgart, Dennis Seimen'in yokluğuna nasıl tepki verecek?

"Kaleci pozisyonunda gelecek sezon için kadro planlamamızın büyük ölçüde tamamlandığı biliniyordu. Dennis olmadan da kaleci grubumuzda çok fazla kalite var, ancak önümüzdeki günlerde transfer piyasasında yeniden harekete geçip geçmeyeceğimizi değerlendirmemiz gerekecek" ifadelerini kullanan Wohlgemuth, sözlerini sürdürdü.

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Kamuoyu önünde bu ihtimal açık tutulsa da Bundesliga temsilcisinin yöneticileri, Sky Sport'un haberine göre kurum içinde bir karar aldı: Şimdilik dışarıdan bir yedek transfer edilmeyecek. VfB yönetimi, önümüzdeki haftalarda iyileşme sürecini takip etmek ve ardından transfer gerekliliğini yeniden değerlendirmek istiyor.

Bu nedenle yeni sezonun ilk resmi maçlarında kalede Fabian Bredlow görev yapacak. Stuttgart yönetimi, Seimen'in sakatlığı nedeniyle oluşan boşluğu şimdilik telafi etmesi için kaleciye tam güven duyuyor.