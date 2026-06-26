Verweij sert çıktı: 'Belki de onu Hollanda milli takımından kovmalılar'

Hollanda milli takımının yine bir duran top durumundan gol yemesi, Mike Verweij’i endişelendiriyor. De Telegraaf gazetesinin Oranje gözlemcisi, Kick-Off adlı podcast’te milli takım teknik direktörü Ronald Koeman’ın sert önlemler almasını savunuyor.

Hollanda, Japonya karşısında (2-2) maçın son dakikalarında bir köşe vuruşundan gelen kafa vuruşuyla iki puanı kaçırdı. Perşembe gecesi Tunus, Hazem Mastouri’nin köşe vuruşundan gelen isabetli bir kafa vuruşuyla skoru eşitledi, ancak Hollanda sonunda 1-3’lük skorla oldukça rahat bir galibiyet elde etti.

“Koeman, turnuva öncesinde Hollanda’ya duran toplarda danışmanlık yapan birinden bahsetmişti. Kim olduğunu bilmiyorum, çünkü bunu titizlikle gizliyorlar. Ama belki de onu yine de kovmaları gerekir,” diyor Verweij, Oranje’nin son grup maçı sonrası yaptığı değerlendirmede.

Verweij, bu Dünya Kupası’nda Hollanda milli takımının karşı karşıya olduğu inatçı bir sorunu tespit ediyor. “Böyle bir Dünya Kupası’nda, Japonya ve Tunus gibi en büyük rakipler değilken bile köşe vuruşlarından gol yiyorsanız, bu çok endişe vericidir. Oyun yeniden başlatılmasından gelen her gol, sonuçta turnuvanın sonu anlamına gelebilir. Belki de Koeman, o uzmanın kim olduğunu bir kez olsun açıklamalı.”

Meslektaşı Valentijn Driessen ise suçlayıcı parmağını özellikle Oranje oyuncularına doğrultuyor. “Bunun sorumlusu set parçası koçu değil, oyuncuların kendileridir. Oranje’nin standart durumlardan her zamankinden daha fazla gol attığını da söyleyebilirsiniz. Yani bu konuda iyi iş çıkarıyorlar.”

“Oyuncular görevlerini yerine getirmeli. Bu, keskinlik ve konsantrasyonla ilgili bir mesele,” diyor Driessen, Kansas City’de oynanan F Grubu’nun son maçını izledikten sonra.

Grup aşamasında yedi puan toplayan Hollanda milli takımı, Dünya Kupası’nda 16’lı finalde Fas ile karşılaşacak. Meksika’nın Monterrey kentinde oynanacak maçın başlama saati, Pazartesi gecesi ile Salı sabahı arasında saat 03:00’tür.