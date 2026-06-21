Verweij, Ryan Gravenberch konusunda son derece net bir görüşe sahip

Mike Verweij, Donyell Malen’e eleştirel yaklaşsa da, Hollanda milli takımındaki bir takım arkadaşına karşı oldukça olumlu bir tavır sergiliyor. De Telegraaf’ın Oranje gözlemcisi, Ryan Gravenberch’in İsveç’i 5-1’lik skorla ezip geçen Oranje’nin orta sahasında parladığını gördü.

“Hollanda milli takımı topu elindeyken gerçekten çok iyi oynadı,” diyerek Valentijn Driessen, Pazar günü Kick-Off programında ikinci grup maçındaki bu ezici galibiyetle ilgili analizine başladı. “Ancak topu elinde tutamadığı zamanlarda, orta sahada da durum pek iyi değildi.”

“Orta saha oyuncuları ve savunmacılar, İsveç’in koşan oyuncularıyla büyük zorluklar yaşadı. Bu da çok fazla boşluk yaratmasına neden oldu ve İsveç bu boşluklardan çok kolay bir şekilde geçebildi,” diyerek sabah gazetesinin futbol sorumlusu, devre arasına kısa bir süre kala yaşanan döneme atıfta bulundu.

“Bu durum kısmen orta saha dizilişinden de kaynaklanıyor. Gravenberch de bu dizilişin bir parçası. Tabii ki onu mükemmel bir oyuncu olarak gördüğüm gerçeğini değiştirmez. Ve ondan şüphe etmek için hiçbir neden yok,” diyen Driessen, Liverpool’lu oyuncunun Oranje’de düzenli bir ilk 11 oyuncusu olduğunu düşünüyor.

Verweij, Gravenberch’in ikincil bir rol üstlendiği EURO 2024 ile büyük bir fark olduğunu görüyor. “Almanya’da formdan düşmüştü ve turnuvayı berbat bulmuştu. Koeman onu hiç dikkate almamıştı. Ancak Liverpool’da çok önemli bir oyuncu haline geldiği görülüyor. Öyle ki, Hollanda milli takımında vazgeçilmez bir halka haline geldi.”

“Brobbey ve Gakpo golleriyle dikkatleri üzerlerine çekiyor. Ancak Gravenberch de gerçekten harika oynadı,” diyerek orta saha oyuncusu, İsveç’e karşı alınan ezici galibiyetteki önemli katkısının ardından övgüler aldı.

Gravenberch, hem Japonya hem de İsveç maçlarında ilk 11’de yer aldı. Üçlü orta saha, Frenkie de Jong ve Tijjani Reijnders ile tamamlandı.