Verstraete: Üç hastaya rağmen hala antrenmandayız, 'tuhaf'

3 futbolcusunda koronavirüs bulunan Köln'de Verstraete, antrenmanlara devam etmelerini tuhaf olarak yorumladı.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında takımlar yavaş yavaş antrenmanlara geri dönerken Köln geçtiğimiz cuma 3 oyuncusunda koronavirüs olduğunu açıklamıştı. Takımın Belçikalı orta saha oyuncusu Birger Verstraete, antrenmanların devam etmesini eleştirdi.

ekibi test sonuçlarını pozitif çıkan üç oyuncunun karantina altında olduğunu belirterek antrenmanlara devam edileceğini açıkladı. Oyuncuların isimleri ise açıklanmadı.

Belçikalı TV kanalı VTM'ye konuşan Verstraete, "Kulüp kimsenin virüse yakalanan oyuncularla temas etmediği ni açıkladı. Ama fizyoterapist bana ve diğer oyuncularla haftalarca ilgilendi. Perşembe günü spor salonunda virüs tespit edilen iki oyuncudan biriyle beraberdim. Yani onlarla hiç temasa geçmediğimiz tamamen doğru değil" ifadelerini kullandı.

Daha fazla takım

Verstraete, virüsün takım içerisinde yayılabileceğine dair endişesini dile getirerek, kulübün bir sonraki test turunda vakaların artmasını kendisini şaşırtmayacağını söyledi;

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"Umarım üç kişiyle kalır, ancak virüsün yayıldığını da aklımda tutuyorum. Şu an için karantinaya alınmıyoruz ve bu biraz tuhaf. Şu anda futbol benim için en önemli değil. Daha önce yoğun bakım görüntüleri görmüştüm. Ve şimdi virüsün de bize yakın olduğu anlaşılıyor. Bu yüzden her şeyin yolunda gitmesi biraz garip."

26 yaşındaki orta saha, özellikle de kalp rahatsızlığı nedeniyle virüse yakalanırsa savunmasız kalacak olan kız arkadaşı için endişelendiğini dile getirdi;

"Futbolun mümkün olan en kısa sürede yeniden başlatılması gerektiğini söylemek benim için biraz safça olurdu. Virüsü hala ciddieye almamız gerekiyor. Bundesliga'nın karar vermesi bana bağlı değil ama başımın aklımın futbolda olmadığını söyleyebilirim. Ailemin, kız arkadaşımın, herkesin sağlığı aslında çok önemli."