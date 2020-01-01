Verratti: Takım arkadaşlarımı çok özledim

PSG'nin İtalyan futbolcusu Marco Verratti, karantina sürecinde takım arakdaşlarını ve rutin hayatını özlediğini söyledi.

forması giyen Marco Verratti, koronavirüs salgını sebebi ile evinde ailesiyle vakit geçirirken futbol hayatını özlediğini belirtti.

Le Parisien'e konuşan 27 yaşındaki futbolcu, her şeyin yolunda olduğunu ve bu süreçte ailesi ile vakit geçirme avantajına sahip olduğu için iyi hissettiğini söylerek şunları dile getirdi:

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"Daha önce yapmadığım şeyleri yapıyorum. Her gün çalışıyorum. Hatta daha öncesinden bile fazla çalışıyor olabilirim! Önceden maçlar yüzünden çok fazla antrenman yapma şansımız olmuyordu."

Daha fazla takım

"Takım arkadaşları olarak birbirimizle sürekli konuşuyoruz, iletişime geçiyoruz. Neredeyse her gün beraberdik, şimdi onları çok özlüyorum."

"Stadyumumuzda, taraftarlarımızın önünde maça çıkmamızdan bu yana sanki bir yıl geçmiş gibi hissediyorum. Bir gol atmanın ya da bir maçı kazanmanın verdiği hissi çok özledim. Dışardan ciddi gibi durmayabilir ama hastalık sizi etkilediği zaman her şey çok ciddileşir. Çok dikkatli olmalı ve ailenizi düşünmelisiniz. Eğer dışarı çıkarsanız ailenizi de tehlikeye atarsınız."