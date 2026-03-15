Verona-Genoa 0-2, maçın skor tablosu

VERONA-GENOA 0-2





Golcüler: 17' (ikinci yarı) Vitinha, 41' (ikinci yarı) Oestigard





VERONA (3-5-2): Montipò; Nelsson, Edmundsson, Valentini; Oyegoke (2. y. 1'den itibaren Belghali), Akpa Akpro, Gagliardini, Harroui (2. y. 20'den itibaren Suslov), Frese (2. y. 40'dan itibaren Sarr); Bowie, Orban (41' ikinci yarı Mosquera). Teknik direktör: Paolo Sammarco





GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Malinovskyi (26' ikinci yarıdan itibaren Amorim), Frendrup, Messias (43' ikinci yarıdan itibaren Martin Caricol), Sabelli (14' ikinci yarıdan itibaren Norton-Cuffy); Colombo (34' Ekhator), Ekuban (15' Vitinha). Teknik direktör: Daniele De Rossi.





Hakem: Valerio Marini





Sarı kartlar: 6' (1. yarı) Oyegoke, 31' (1. yarı) Akpa Akpro, 36' (2. yarı) Vitinha