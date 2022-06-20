Futbol tarihinin en önemli golcülerinden biri olan Samuel Eto'o, vergi kaçırdığı gerekçesiyle yargı önüne çıktı.

Kamerun Futbol Federasyonu'nun bir dönem Antalyaspor ve Konyaspor formasıyla Süper Lig'de de boy gösteren dünyaca ünlü başkanı Samuel Eto'o İspanya'da devam eden davada bu ülkede top koşturduğu dönemde 3.9 milyon euro tutarında vergi kaçırdığını kabul etti. Barselona Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Eto'o, kamuyu dolandırdığını açıkladı.

Marca'da yer alan habere göre Eto'o'nun vergi kaçırdığı dönem Barcelona'nın formasını giydiği 2006 ile 2009 yılları arasında sponsoru Puma ve Barcelona arasındaki bir imaj hakları anlaşmasına kadar uzanıyor.

O dönem çok genç olduğunu ve her zaman babasının kendisinden istediği şeyleri yaptığını belirten Eto'o, kaçırdığı vergileri ödeyeceğini söyledi.

Suçu menajerine attı

Eto'o'nun babası olarak bahsettiği kişinin ikinci babası olarak gördüğü eski menajeri Jose Maria Meralles olduğu öğrenildi. Savcılığın 22 ay ertelenmiş hapis cezası verdiği Eto'o'nun kaçırdığı vergilerin bir kısmını ödediği ancak önümüzdeki günlerde, hapse girmemek için 1.8 milyon euro daha ödeyeceği kaydedildi.

Eto'o futbol hayatını noktaladıktan sonra ülkesi Kamerun'da federasyon başkanlığına başlamıştı.

İspanya'da Barcelona'nın yanı sıra Real Madrid ve Mallorca formaları da giyen Eto'o, Zlatan Ibrahimovic'in Katalan ekibine transferiyle birlikte yapılan anlaşma doğrultusunda Inter'e transfer olmuştu. İtalya'da Jose Mourinho yönetiminde Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Eto, kariyerinin son bölümünde transfer olduğu Süper Lig'de de oldukça etkili olmuştu.

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