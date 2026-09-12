Hilal ile Teavun arasında oynanan maçta yaşanan olayın yankıları saha sınırlarının dışına taştı. Takım taraftarlarının Portekizli Ruben Neves'e yönelik tezahüratları geniş çapta tartışmalara yol açtı; özellikle maç sırasında oyuncuyu etkilemeye çalışmak amacıyla vefat eden takım arkadaşı Diogo Jota'nın adını haykırmaları sonrasında.

Hilal, salı günü akşam Roshn Suudi Profesyonel Ligi'nin 7. haftasında Teavun'u (6-0) mağlup ederek büyük bir galibiyet elde etmişti.

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Medya mensubu Velid el-Ferrac, "Rotana Sport ile Velid" programında olayla ilgili yorumda bulunarak Teavun taraftarlarının yaptığını eleştirdi ve sportif rekabetin şiddeti ne olursa olsun başkalarının acılarını istismar etmeyi ya da duygularıyla oynamayı meşru kılmayacağını vurguladı.

El-Ferrac şunları söyledi: "Ronaldo'ya Messi demen, aralarındaki rekabetin bir parçası olarak geçebilir; ancak Hilal oyuncusu Neves'e vefat eden takım arkadaşı Jota'nın adıyla tezahürat yapmak, uygunsuz bir davranıştır."

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Şunları ekledi: "İnsanların acılarıyla bu şekilde nasıl oynarsınız? Biraz insaniyet sahibi olmanız gerekir." Bu sözler, Neves'e yönelik tezahüratlarında vefat eden oyuncunun adını seçen taraftarlara açık bir eleştiri mesajıydı.

El-Ferrac'ın açıklamaları, olaya eşlik eden tartışma ortamında geldi. Tezahüratın, vefat eden takım arkadaşının anısını gündeme getirerek Neves'i psikolojik olarak etkilemeyi hedeflediği görülüyordu ki, el-Ferrac bunu sportif rekabette kabul edilebilir sınırların aşılması olarak değerlendirdi.

Suudi medya mensubu, provokasyonun futbol atmosferinin bilinen bir parçası olduğunu, ancak bir yandan rekabet ile alışılmış tezahüratlar, diğer yandan acı verici kişisel bir trajediyi istismar etmek ve bunu sahadaki bir oyuncuya baskı aracına dönüştürmeye çalışmak arasında fark bulunduğunu vurguladı.