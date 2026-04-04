Veerman, Koeman'ın sert reddine tek bir çarpıcı sözle yanıt verdi

Joey Veerman, PSV'nin FC Utrecht'e karşı aldığı 4-3'lük muhteşem galibiyetin ardından hem Jerdy Schouten'in sakatlığı hem de milli takım teknik direktörü Ronald Koeman'ın sert sözleri hakkında konuştu. Orta saha oyuncusu, bu son konu hakkında dikkat çekici bir şekilde kısa ve öz konuştu: tek bir kelimeyle.

Orta saha oyuncusu, maçın ardından NOS'a, görünüşe göre ciddi bir diz sakatlığı nedeniyle sahayı terk etmek zorunda kalan Schouten'in durumu hakkında açıkça konuştu. Veerman gözle görülür şekilde sarsılmıştı ve o anın her şeyi gölgede bıraktığını vurguladı. “O anda durumun o kadar da kötü olmadığını umarsınız. Ona sorarsınız ve o da hemen iyi hissetmediğini söyler. Bu çok kötü. Gerçekten her şeyi gölgede bırakıyor.”

Önemli galibiyete rağmen soyunma odasındaki hava da kasvetliydi. Veerman, kadro içindeki bağın güçlü olduğunu ve bu yüzden durumun daha da ağır geldiğini vurguladı. “Artık birbirimizin arkadaşı olduk. Bunu kelimelerle ifade edemem, gerçekten çok kötü.”

Orta saha oyuncusu, maçın ardından Schouten’in ne kadar zorlandığını yakından gördü. “Soyunma odasında ağlıyordu. O durumda ona sadece acı çekebilirsin. Bu gerçekten korkunç.” Veerman, Schouten’in ne olursa olsun yaklaşan şampiyonluk kutlamasına katılmasını istiyor: “Gerekirse onu platform arabasına bindiririm, ama o da gelecek. Ne şekilde olursa olsun.”

Yaralanmanın ciddiyeti, yaklaşan Dünya Kupası öncesinde de endişe yaratıyor. Veerman, böyle bir anda bununla ilgilenmenin zor olduğunu itiraf etti. “Bu sadece insani bir trajedi. Bilmiyorum, gerçekten bilmiyorum.”

Tüm bu duygusal anların arasında, son zamanlarda Veerman'ın gündeme geldiği Hollanda milli takımı da konuşuldu. Koeman, bir basın toplantısında PSV oyuncusunun şimdilik planlarında yer almadığını açıkça belirtti. Milli takım teknik direktörü, Veerman'ın sol "altı" pozisyonunda ilk tercihi, hatta ikinci tercihi bile olmadığını belirtti ve kadro sağlıklı olduğunda Dünya Kupası'nda şansı olmadığını ifade etti.

Veerman'ın bu sözleri duyduğunda ne düşündüğü sorulduğunda, oldukça kısa bir cevap verdi. "Hiçbir şey." Soruya devam edildiğinde, görüşünden vazgeçmedi. "Hiçbir şey düşünmedim." O zaman kafasının boş olması gerektiği yönündeki öneriye olumlu yanıt verdi.

Veerman'a neden bu konuda konuşmak istemediği sorulduğunda, “Canım istemiyor” dedi.