Vedat Muriqi'in bonservisi açıklandı

Serie A ekibi Lazio, Kosovalı golcü için Fenerbahçe'ye bonuslarla birlikte 20 milyon euro ödeyecek.

Futbol AŞ tarafından Borsa İstanbul'a yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yer alan açıklamada, "Sağlık kontrollerinin tamamlanması ile profesyonel futbolcumuz Vedat Muriqi'in İtalyan Kulübü 'ya, oyuncunun tarafımızla olan sözleşmesinin 17,5 milyon euro net bedelle feshi karşılığında transferi konusunda taraflarca anlaşma sağlanmıştır." denildi.

Açıklamada, transfer bedeline ilaveten, sportif sonuçlarına bağlı olarak Lazio'nun, sarı-lacivertli kulübe aşamalı olarak azami net 2,5 milyon euro bonus bedeli ödeyeceği belirtildi.

Ayrıca, Muriqi'in ileride diğer bir kulübe transferi halinde Lazio tarafından elde edilecek transfer bedeline bağlı olarak Fenerbahçe'ye İtalyan kulübünün yüzde 5 bonus bedeli ödeyeceği kaydedildi.

Daha fazla takım

Öte yandan sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan veda mesajında, "2019-2020 sezonunda formamızı giyen Vedat Muriqi, İtalya'nın Lazio takımına transfer olmuştur. Vedat'a oynadığı sürece verdiği katkı ve gösterdiği mücadele için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar dileriz. Yolun açık olsun." ifadelerine yer verildi.