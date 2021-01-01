Vedat Muriqi'den transfer açıklaması | Türkiye'ye mi dönüyor?

Lazio'da forma giyen Kosovalı oyuncu Vedat Muriqi, hakkında çıkan transfer haberleriyle ilgili konuştu.

Fenerbahçe'den sezon başında Serie A ekibi Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi hakkında Türkiye'ye geri döneceği yönünde haberler çıkıyor.

Sporx'te yer alan habere göre, Kosovalı golcü bu transfer haberleriyle ilgili açıklama yaptı.

Vedat Muriqi neler söyledi?

26 yaşındaki forvet oyuncusu kariyerine İtalya'da devam edeceğini belirtti.

"Lazio'da şimdiye kadar birçok şansızlık yaşadım. Koronavirüs sürecini yaşadım ve ardından bir de sakatlık geçirdim. Kültürel farklılıklar oldu.

Takımımla beraber Avusturya'daki kamp çalışmalarına katılamadım. Şimdi yapmam gereken şey çok daha fazla çalışmak ve İtalyanca öğrenmek. Lazio ile 5 yıl daha kontratım bulunuyor ve Roma'da çok mutluyum"

Vedat Muriqi Lazio'da ne yaptı?

Fenerbahçe'den yüksek bir bonservis bedeli karşılığında Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi, bu sezon Serie A'da 18 karşılaşmada gorev yaptı. Kosovalı oyuncu bu maçlarda bir gol atabildi.

Şans bulduğu karşılaşmalarda iyi bir performans sergileyemeyen Vedat Muriqi, İtalyan basını tarafından sert şekilde eleştirilere maruz kalıyor.