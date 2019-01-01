Vedat Muriqi transferinde tek belirleyici Fenerbahçe

Gösterdiği performansla dev takımları peşine takan Vedat Muriqi transferinde fiyatı Fenerbahçe belirleyecek.

Sarı lacivertlilerin 3.5 milyon euro bedelle transfer ettiği Vedat Muriqi, hazırlık dönemi, lig maçları ve milli takımda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.

Başarı performansı nedeniyle dev takımların ilgisini çeken Kosovalı golcünün, ara transfer döneminde gideceği yönünde söylentiler çıktı. Ancak böyle bir ihtimal söz konusu değil.

Haberin devamı aşağıda

Sabah'tan Volkan Demir'in haberine göre Muriqi'in transferi esnasında ortaya atılan 'oyuncunun sözleşmesinde serbest kalma maddesi var, parayı getirirse istediği yere gider" iddiaları boş çıktı. yönetiminin, "Ciddi bir maliyetle bu transferi gerçekleştiriyoruz. Sözleşmeye böyle bir madde koyamayız" tavrını sergilediği ve Kosovalı golcünün 4 yıllık sözleşmesinde böyle bir maddenin bulunmadığı öğrenildi.

Fenerbahçe ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Kosovalı oyuncunun, bonservisindeki tek belirleyicinin sarı lacivertli kulüp olduğu belirtildi.

25 yaşındaki golcü futbolcu, bu sezon sarı lacivertli forma altında çıktığı 3 lig müsabakasında 2 gol attı.