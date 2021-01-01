Vedat Muriqi, Lazio'daki ilk golünü attı

Sezon başında Fenerbahçe'den Lazio'nun yolunu tutan Kosovalı forvet, yeni takımının formasıyla ilk golünü kaydetti.

İtalya Kupası çeyrek final maçında ile karşı karşıya geldi.

Lazio'da maça ilk 11'de başlayan Vedat Muriqi, karşılaşmanın 17. dakikasında kafayla ağlara sarsarak İtalya serüvenindeki ilk golünü attı.

'den Lazio'ya 18 milyon 500 bin euro bonservis bedeliyle transfer olan Kosovalı golcü, bu formayla çıktığı ilk 15 maçta gol sevinci yaşayamamıştı.

Kıran kırana bir mücadeleye sahne olan müsabakayı kazanıp üst tura yükselen taraf ise 3-2'lik skorla Atalanta oldu.