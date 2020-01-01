Vedat Muriqi için teklif Emre Belözoğlu'na

İtalyan ekibi Lazio'nun Muriqi ısrarı sürüyor. Fenerbahçe ise fiyatı yükseltmeye çalışıyor.

, Vedat Muriqi'yi 'den transfer etmek için girişimlerini sürdürüyor.

Milliyet'ten Senad Ok'un haberine göre, Lazio'nun sportif direktörlüğünü yürüten Igli Tare, Fenerbahçe'de aynı görevi üstlendiği resmi olarak açıklanması beklenen Emre Belözoğlu'nu arayarak Muriqi için 15 milyon euro'luk teklifini iletti.

Fenerbahçe, geçen sezon başarılı bir performans ortaya koyan Muriqi için istekli görünen Lazio'nun fiyat yükseltmesini istiyor. Sarı lacivertli ekibin hedefi bu transferden 20 milyon euro civarı bir gelir elde etmek. Kulüp, ayrıca, Kosovalı forvetin bir sonraki satışından da pay elde etme niyetinde.

Daha fazla takım

Muriqi, 2019-20 sezonunda Fenerbahçe formasıyla çıktığı 36 maçta 17 gol attı, 6 asist yaptı.