ANALİZ | Vedat Muriqi, Fenerbahçe'nin sıkıntılarını çözebilir mi?

Oldukça zorlu bir sezon geçiren Fenerbahçe'nin belki de en büyük sıkıntısı golcülerden yana. Vedat Muriqi, bu derde deva olabilir mi?

, bu sezon çıktığı 29 maçta yalnızca 33 puan toplayabildi. Üstelik bu puanları toplarken 2 adet hoca eskitti, yenisiyle de henüz düzlüğe çıkmayı başaramadı. Geride bıraktığımız haftalarda toplamda yalnızca 34 gol atıp 40 gol yiyen sarı-lacivertliler, kadro derinliği açısından ilk bakışta sorun yaşamıyor gibi gözükse de eldeki oyunculardan yeterince verim alamıyor. Takımın en golcü isimlerinin henüz ikili hanelere ulaşamamış olması, takımın şu anki gol sıkıntısını bir anlamda özetliyor. Peki Fenerbahçe, 3 santrfora sahip olmasına rağmen gol sıkıntısını çözmek için Vedat Muriqi'ye ihtiyaç duyuyor mu?

Fenerbahçe, 2017'de Roberto Soldado'yu; 2018'de ise Islam Slimani ve Michael Frey'i gol bölgesinde faydalanmak amacıyla kadrosuna kattı. O zamandan beri Roberto Soldado çıktığı 55 maçta 17 gol, Slimani 25 maçta 5 gol, Frey ise 22 maçta 5 gol kaydedebildi. Soldado, bu gollerin 13'ünü, Slimani 1'ini Frey de 3'ünü Süper Lig'de atabildi. Bu oyuncuların birbirlerine kıyasla eksileri, artılarından fazla. Özellikle Islam Slimani, 2015-16 sezonunun Premier Lig şampiyonu 'den büyük umutlarla kiralandı ancak hiç beklenmediği kadar kötü bir performans sergiledi. Giirdiği çok net pozisyonları gole çeviremeyen ve bitiriciliği oldukça zayıf olan Slimani'nin bu eksileri, istatistiklerine bir hayli yansıdı ve şubat ayından beri forma şansı bulamadı.

Frey ise ailenin sınırlı yeteneğe sahip ancak çok fazla çalışan, çabalayan üyesi. Çok hareketli, topu kaptığında sürekli kaleyi deneyen, özverili, topsuz oyunda alan yaratan ancak bunların hiçbirini sonuca erdiremeyen bir futbolcu. Son olarak bu iki oyuncuya kıyasla biraz daha olumlu bakabileceğimiz Soldado var. Oyun görüşü yüksek, etkili geçişler yapabilen, nispeten bulduğu pozisyonları daha iyi değerlendirebilen yüksek kapasiteli bir futbolcu. Ancak dönüp dolaşıp geldiğimiz nokta: Bu 3 futbolcunun 1 Vedat Muriqi etmiyor olması.

2 - Fenerbahçe santrforları (Soldado + Slimani + Frey) ile Vedat Muriqi'in bu sezon Süper Lig'deki performansları. Karşılaştırma. pic.twitter.com/46Qir2bH0L

Geçtiğimiz sezonun devre arasında 'nden transfer edilen Vedat Muriqi, bu sezon 29 maçın hepsinde oynadı ve toplamda 13 gol atmayı başardı. Yalnızca bu istatistik dahi, Fenerbahçe'nin var olan golcülerin toplamından daha fazla. Vedat Muriqi, Fenerbahçe'ye ne vaat edebilr?

Öncelikle yerli statüsünde oynayan Muriqi, güçlü bir fiziğe sahip ve oldukça hareketli bir yapısı var. Son vuruşları iyi, defans arkasına koşular yapan ve en önemlisi girdiği pozisyonları değerlendirmede Soldado, Slimani ve Frey'e kıyasla oldukça yetenekli. Ortaya atılan iddialar, 7 milyon euro'ya mal olabileceği yönünde. Şu anda Muriqi ile ilgili söylenebilecek tek olumsuz şey bu olabilir. Fenerbahçe'nin gelecek sezonda yapması gereken birçok takviye var, evet. Ancak bunları yaparken geçtiğimiz sezondan daha dikkatli davranması, her önüne geleni almaması gerekiyor. Muriqi'nin bu anlamda bir artısı daha var ki Süper Lig tecrübesi edinmiş ve kendini kısa sürede ispatlayabilmiş bir oyuncu. 2018-19 sezonunun ikinci yarısında Burak Yılmaz'ın (9) arkasından Cisse ve Diagne ile ligin en fazla gol kaydeden ismi yine Muriqi (8). Yine bu sezon Süper Lig'de en az 10 net gol pozisyonuna giren santrforlar arasında gole çevirme yüzdesi en yüksek isimler arasında %57,1'lik başarıyla ilk sırada Muriqi yer alıyor.

Son olarak Muriqi'nin Fenerbahçe'ye faydalı olup olmayacağı sorusu var. Tek başına Muriqi, elbette ki bir yere kadar katkı sağlayabilir. Daha önce de belirttiğim gibi Fenerbahçe'nin birden fazla takviyeye ihtiyacı var. Üstelik Muriqi'nin birinci tercih olarak alınacağını düşünmüyorum. Bu açıdan bakılırsa Muriqi, daha düşük bir ücrete mal edildiği takdirde güçlü bir golcü alternatifi görevini üstlenebilir.