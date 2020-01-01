Vedat Muriqi: Fenerbahçe hayali bile çok zordu

Sarı lacivertlilerin golcüsü Vedat Muriqi, transfer sürecini ve hissettiklerini anlattı.

'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi, çocukluğunu ve sarı-lacivertli takımın kendisine hissettirdiği duyguları anlattı.

Koyu Fenerbahçeli olan dedesi sayesinde sarı-lacivertli takımla tanıştığını belirten Muriqi, "Bana, '5-10 yıl sonra Fenerbahçe'de oynayacaksın' deseler, 'Dalga mı geçiyorsun?' derdim insalara, çünkü hayali bile çok zor. Özellikle savaş atlatmış bir ülkeden sonra buralara gelmek benim için Allah'ın bir lütfu. Bazen evdekilere, 'Bu bir rüyaysa beni uyandırmayın. Çünkü bu çok güzel bir rüya' diyorum.'' ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'ye transfer sürecinin çok kolay olduğunu belirten golcü oyuncu, "O günkü şartlarda istenilen bir futbolcu olduğum için nezaketen de olsa bir görüşme yaptık ama benim karar vermem hiç zor olmadı. Hayalini kurduğum forma, hayalini kurduğum taraftar, hayalini kurduğum camiadayım. İnşallah daha uzun seneler bu formaya hizmet edeceğim. İlk hedefim bu formayla şampiyonluklar yaşamak. Her zaman söylüyorum, inşallah kariyerimi burada noktalarım." dedi.