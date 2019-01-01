Vedat Muriqi, Çaykur Rizespor'da kalıyor

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin peşinde olduğu golcü oyuncu, Çaykur Rizespor'da kalma kararı aldığını duyurdu.

Son günlerde adı sıkça ve ile anılan Çaykur Rizespor'un golcü oyuncusu Vedat Muriqi, sözleşmesi bitene kadar takımdan ayrılmayacağını açıkladı.

25 yaşındaki oyuncu, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bu akşam saatlerinde kulüp başkanım sayın Hasan Kartal ile gerçekleşen telefon görüşmemizde transferimle ilgili tercihlerimizin ayrı kalması ve görüş ayrılıklarımızın olması sebebiyle, sürecin şahsımı daha fazla yıpratmaması adına Çaykur Rizespor Kulübü ile devam eden sözleşmemin bitiş tarihine kadar kulübümden ayrılmama kararı aldım." ifadelerini kullandı.

Vedat Muriqi'nin Çaykur Rizespor ile olan sözleşmesi 2020 yazında sona erecek.